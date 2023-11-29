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蘋果、華為採用「玻塑混合鏡頭」　郭明錤：它牌旗艦機將跟進

▲郭明錤認為其他品牌也會跟進採用混合鏡頭。（圖／郭明錤推特）

▲郭明錤認為其他品牌也會跟進採用混合鏡頭。（圖／郭明錤推特）

記者陳俐穎／綜合報導

手機鏡頭持續發展，也是各家廠商每年更新新產品的重點項目，天風國際分析師郭明錤今指出，玻塑混合鏡頭在蘋果與華為採用後，將成為鏡頭產業的新關鍵趨勢，且預估其他廠牌的高階手機也會跟進採用。

郭明錤認為，從iPhone 15 Pro Max與P70 Art採用玻塑混合鏡頭，可以歸納出鏡頭產業的新關鍵趨勢，包括玻塑混合鏡頭採用模造或球面玻璃，而非效能較差的晶圓級玻璃 (Wafer-level glass；WLG)。且蘋果與華為採用玻塑混合鏡頭後，其他品牌高階機種未來可能會跟進。

此外，8P鏡頭將面對來自1G6P的競爭，1G6P的優勢在於高度較矮，且與8P生產成本差距逐漸改善，所謂的1G6P是一塊玻璃鏡片加上6塊塑膠鏡片製成的鏡頭模組。他也認為，若因相機模組設計而導致鏡頭有形變疑慮時，玻塑混合鏡頭為更適合的方式 。

iPhone 15 Pro Max的四重反射稜鏡相機採用的鏡頭為大立光獨家供應的1G3P鏡頭，該球面玻璃鏡片為外購。若大立光的玻璃鏡片生產能力在未來能達到蘋果要求，則iPhone最快將在2025或2026年改採用大立光的玻璃鏡片。

郭明錤分析指出，大立光與舜宇光學為玻塑混合鏡頭領導廠商。從大量出貨經驗與既有塑膠鏡頭優勢看，大立光目前的優勢又高於舜宇光學。華為將採用的1G6P鏡頭在打樣階段的單價約12美元，受益於良率改善故量產後降至6到7美元。

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