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日籍攝影師「在台租屋遭詐騙」！本人還原受騙全程

▲▼日籍攝影師（右）租屋，房東告知匯押金可以提前看房，匯款後卻失聯，跑派出所諮詢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲小林賢伍遭到詐騙，3萬6千元沒了。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者柯振中／綜合報導

日籍網紅、攝影師小林賢伍在台租屋遭詐，事件掀起大量討論，氣得網友痛批「台灣充斥各種詐騙」。對此，小林賢伍也還原了遭騙全程，同時也解釋，騙人的不一定是台灣人，「還是覺得在這裡好人很多。請不要擔心。」

小林賢伍14日晚上到警局報案，指稱遇到了租屋詐騙，預繳了提前看屋的2個月押金，結果3萬6千元新台幣不翼而飛。

消息掀起討論，許多台灣網友對此痛批，「不用懷疑，台灣人本性就是這樣」、「台灣就是充斥著各種詐騙啊」、「台灣人也被台灣人騙…不是只有日本人」、「最近去日本覺得日本人很棒很善良，台灣到處都是騙子要小心！」

對此，小林賢伍也在臉書上還原受騙全程，他13日在台灣臉書社團「台北租屋社團」尋找房源，與某位發布租屋資訊的聯絡人取得連繫後，對方告知還有其他人看房，若先付3萬6千元押金，就能取得優先權。

▼小林賢伍透過臉書看房，結果遭到詐騙。（圖／翻攝臉書／小林賢伍）

▲▼小林賢伍。（圖／翻攝臉書／小林賢伍）

由於在說出這句話以前，小林賢伍已與對方聊了一段時間，加上先前生活時曾有類似經驗，於是不疑有他，支付了這項「押金」，沒想到卻碰上了詐騙。小林賢伍也表示，在這起事件當中，其實有2個地方應該有所警覺，分別是LINE帳號與銀行帳戶的名字不同，以及沒有直接與對方通話。

他說，因為台灣人在社群軟體上，習慣使用英文暱稱，而非中文本名，因此靠LINE與銀行帳戶名字不同，無法直接做出判斷，不過透過「事前通話」，可以聽到對方的聲音，大致掌握年齡與性別，不該僅透過親切的文字訊息內容來判斷，「當然，我覺得就算是這樣，仍然還是會有可能在通過電話的情況下被騙。」

小林賢伍還說，他報警以後，員警也給出了2項建議，分別是「台灣沒有事先預付訂金的制度」，法律上並沒有這項規定，且準備匯款以前，最好是向警方諮詢，或是撥打165反詐騙諮詢專線，由專業人員幫忙調查。小林賢伍最後也補充，騙人的不一定是台灣人，他還是覺得這邊的好人相當多，請大家不必擔心。

 
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