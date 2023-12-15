正妹警花脫制服變台灣小姐！攜手台中警防詐　按讚抽限量警兔

▲豐原警與國際選美小姐李芷儀合作宣導防詐。（圖／翻攝自李芷儀IG）

記者鄧木卿、郭玗潔／台中報導

有一雙長腿的台灣小姐李芷儀過去曾任警職，現在和台中豐原分局合作宣導防詐騙，只要民眾上李芷儀IG或「豐原警好讚」粉專按讚、留言，並tag一位好友告訴他「小心詐騙」，就有機會抽到超可愛的限量版刑警兔兔。

近年來詐騙案件層出不窮，豐原分局不斷創新宣導，期望民眾能更清楚知道詐騙集團的各類手法、管道，以減少上當被害機率，此次豐原警與曾任警職的國際選美小姐李芷儀合作，以「假交友詐騙」為主題，開頭以情境劇方式帶入，提醒民眾當心受騙，而芷儀自己所養的比利時狼犬「洛洛」也同時入鏡，帥氣程度直逼警犬們。

曾任警職的台灣小姐李芷儀，曾為「2019、2020亞洲小姐、2023世界自由小姐Miss freedom of the world/2023World tourism supermodel台灣國家代表選手」，接下來明年一月將前往馬來西亞參加「2024亞洲超模大賽Miss Asian model icon internation」代表選手，三月更將參加「2024Miss Globe Asia」台灣代表選手。

現在至李芷儀IG專頁或豐原分局臉書粉絲專頁「豐原警好讚」按讚、留言，並tag一位好友告訴他「小心詐騙」，就有機會抽到臺中市政府警察局限量版超卡哇伊的刑警兔兔，按讚數超過600還有加碼神秘獎品，在2個粉專按讚就能抽獎2次。

豐原分局分局長劉其賢表示，防制詐騙儼然已成為全民運動，我們分局積極推廣識詐宣導、獲得最新防詐新知、守護民眾財產安全免於被害，民眾如果生活中遇有疑似詐騙情形，請記得三步驟：保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線，三招克制詐騙，遇詐處變不驚。