19歲男醉駕載友深夜飆速！自撞護欄翻摔田裡　急喊：我沒開車

記者許宥孺／高雄報導

高雄市燕巢區今(15日)凌晨發生一起車禍，一名方姓男子開車載著王姓友人，不慎自撞護欄導致車輛翻覆至田地，2人一度受困車內。警方對2人實施酒測，一開始駕車的方男還推託是王男開的車，最後才坦言酒駕上路，全案依公共危險罪嫌將方男移送偵辦。

▲19歲男子醉駕載友人，自撞翻車掉進田裡。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在15日凌晨0點23分，警消獲報，燕巢區角宿路發生一起交通事故。消防局出動6車13人前往救援，發現副駕駛座的21歲王姓男子腹部壓傷、肢體多處擦傷，受困在車內；駕駛座的19歲方姓男子頭部和肢體均有擦傷，自行脫困。救護人員協助脫困並施予急救後，將2人送醫救治。

▲警消到場時，副駕駛座的王姓男子受困車內。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到場時，副駕駛座乘客仍受困車內，方姓男子則已經脫困，他向警方表示，車子是王姓友人開的。警方調閱監視器，發現當時肇事車輛速度相當快，行經路口也沒有減速跡象，車輛經過角宿路、高鐵總廠路口時，自撞路邊護欄導致翻覆，整部車子「烏龜翻」掉到一旁的田裡。

警方後續到醫院內對2人實施酒測，發現王男沒有酒精反應，不過方男卻嚴重超標。王男說他沒有開車，警方又詢問方姓男子，這時他才心虛地表示：「車子是我開的。」全案依公共危險罪嫌將方男移送偵辦。