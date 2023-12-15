「最兇車禍現場」2正妹車頭相撞　網友全歪樓：頂尖氣囊對決

▲兩車相撞。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄有民眾昨（14）在鼎金系統交流道附近，直擊車禍現場，並將照片PO上網，只見兩台轎車對撞，車頭雙雙慘毀；不過，兩位駕駛竟然都是「超胸狠正妹」，瞬間讓車禍意外大歪樓。現場照在網上瘋傳，大票老司機洗版朝聖，「兩個飛彈正面對決」、「本斥但大」。

網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」轉發照片，從畫面中可見，一輛白色轎車逆向撞上黑色轎車，其中一位女駕駛正講著電話，而另一名女駕駛則躺在草地上；不過重點是，兩位都擁有火辣身材，胸前「巨大車頭燈」更奪走全部焦點。

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▲其中一位女駕駛正打著電話。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

對此，大票老司機洗版留言，「安全氣囊炸了」、「兩位車主胸口都腫了」、「難道是女人的輸贏？」「氣囊都卡在身上了」、「會不會是正宮與小三的對決啊」、「流量密碼都出現了」、「嚴重！好大的車禍」、「頂尖氣囊對決」、「要求解碼」、「還好雙方都有安全氣囊」。

另外，也有目擊者表示，「昨天我剛好在車禍現場，早知道停下來救人了，那台BMW直接從對向車道撞到順向」、「好像是鼎金系統」。

▲另一位則躺在地上。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

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