永然高中法律生活營來啦！帶高中生進入奧妙的法律世界

▲李永然律師的「永然法律基金會」舉辦「永然高中法律生活營」。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名律師李永然，成名後持續回饋社會。他成立「永然法律基金會」，並於每年舉行「永然高中法律生活營」，帶領高中生進入奧妙的法律世界，也培養未來的法律人才。今年營隊即將開始報名，有興趣的民眾，千萬不要錯過。

李永然執業超過45年，自幼苦學出身，在律師執業過程中，也接觸過不少青少年的法律案件，因此，對於法治教育的推廣不遺餘力。他在2011年成立「永然法律基金會」後，便舉辦「永然高中法律生活營」，有別於學校制式的法治教育，他希望經由邀請專業法律人，包括：法官、檢察官、律師及學者的授課，讓同學們能透過豐富的法律課程、上司法環境的參訪及就讀大學法律系所的輔導員帶領下，提昇正確的法治觀念，並培養其對法律的興趣，進而確認未來升學就業的方向。

尤其「108課綱」上路後，多元探索的「學習歷程資料」對於未來申請大學入學變得更加關鍵而重要，家長及老師都希望同學能透過在寒暑假期間多參與營隊活動、課外學習，了解自身興趣之所在，以做為未來選擇就讀大學科系的方向。

「永然高中法律生活營」自2011年開辦以來，深受師生及家長的喜愛，更是想要走上法律一途學子們必選的法律營隊之一，往往一開放網路報名即秒殺，充分證明了這個營隊炙手可熱的程度。李永然律師顧及參加營隊動輒數千甚至上萬元的支出，對於一般家庭而言也是不小的經濟負擔，於是他尋求志同道合的好友們，有錢出、有力出力，一起打造超高CP值的「永然高中法律生活營」，讓所有的同學都能毫無負擔的快樂學習。

12年來「永然高中法律生活營」已舉辦27期，超過1500名的同學參與過營隊的活動，甚至有不少學員進入大學法律相關科系、研究所就讀，並於畢業後通過司法考試，成為司法官及律師，或至私人企業擔任法務人員，看著經由營隊培養出來的優秀法律人才，李永然律師甚感欣慰，他也勉勵同仁要更加注重法律營的品質，務必給來參與的學員們一趟難忘的法律學習之旅。

明年寒假「永然第28期高中法律生活營」訂於民國113年1月29日至2月1日在成功高中舉行，網路報名將於12月20日中午開放，歡迎對法律有興趣的高中在校同學踴躍報名參加，一起透過學習法律來拓展生活視野、尋找未來人生規劃方向。相關活動訊息可加入「永然法律生活營」臉書粉絲專頁或參考永然法律基金會活動網頁：http://www.lawlee.org.tw/newone28thefirst.asp