國道今年53起死亡車禍！奪命時段出爐　「恍神、疲勞駕駛」居多

▲今年1到11月國道已出現53件死亡車禍。45%發生在深夜到清晨時段。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國道今年1到11月發生53起死亡車禍，其中45%發生在深夜22時到清晨6時，高公局分析，交通死亡事故光11月6件就有5件都是發生在深夜22時到清晨6時，大多是恍神、注意力不集中、疲勞駕駛導致，由於元旦3天連假將至，高公局呼籲開車上路前要養足精神，疲勞需中途適當休息再出發。

今年9月21日晚間11時16分，國道1號南向349.4公里處，1輛聯結車恍神分心，追撞前方小客車，再往前連環推撞另1輛大貨車及2輛聯結車，總共造成1死4傷；11月8日凌晨2時26分，國道1號南向9.6公里處，1輛小貨車因恍神分心而追撞前方油罐車，導致車輛起火燃燒，小貨車駕駛受困車內死亡。

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高公局統計，112年1月累計至11月止，國道已發生53件交通死亡事故，其中24件發生於深夜22時到清晨6時時段，占比高達45%。

高公局表示，尤其11月發生的6件死亡事故，就有5件發生於深夜到清晨時段，經高公局探究肇事因素，多有恍神分心、注意力不集中甚至疲勞駕駛之情形。

由於3天元旦連假即將到來，不少用路人偏好半夜國道免收費時段上路，高公局表示，人體因生理時鐘影響，於夜間通常心跳較緩慢放鬆，對外界的感知與反應較遲緩，常有昏昏欲睡、難以集中精神的情形；此外，剛用餐完畢、服用藥物亦可能導致昏沉嗜睡，駕駛車輛可能無法對突發狀況即時應變，導致行車危險。

▲1輛小貨車因恍神分心而追撞前方油罐車，導致車輛起火燃燒，小貨車駕駛受困車內死亡。（圖／高公局）

高公局也呼籲用路人，行車前請養足精神，確認精神狀態良好；行駛途中隨時注意周遭車流與路況，若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道休息後再出發；另夜間、剛用餐完、服用藥物後若有開車需求，請更加謹慎，隨時注意身體與精神狀態，勿勉強行駛上路。

為疏導元旦假期大量車潮，高公局在連假首日(12月30日)5時到12時將封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺等南向入口，0時到12時封閉國5石碇、坪林等南向入口；第2日(12月31日)5時到12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇、坪林等南向入口。針對北向車流，連假第2、3日(12月31日～113年1月1日)12時到21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱等北向入口。

另連假第2、3日下午13時到18時也將於國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等北向入口實施高乘載管制。