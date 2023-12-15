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【廣編】夏普新款中階高規手機AQUOS sense8浮動快門＋超強續航　機身僅159g

▲▼夏普,AQUOS sense8,浮動快門,續航,自拍,IGZO OLED,鋁合金。（圖／夏普提供）

▲夏普誠摯邀邀請大家，親身體驗日本流行的AQUOS sense8最新型智慧型手機。

圖、文／夏普提供

夏普近日正式發表了新款中階高規格智慧型手機「AQUOS sense8」。這支手機甫於11月17日於日本上市，11月底時於台灣電商即開賣，同步上市的速度可見夏普對於台灣市場的重視。

「AQUOS sense8」配備了1/1.55英寸大型影像感測器和光學防手震（OIS：Optical Image Stabilizer），即使單手拍攝也能減少模糊，拍出清晰美麗的照片。此外，應用了旗艦機型「AQUOS R8 pro」的高畫質技術，新的影像處理引擎「ProPix5」支援將多張未壓縮的RAW數據合成的HDR拍攝，有效降低高對比場景中的暗部細節丟失，展現豐富層次和細膩質感。

本機採用90Hz可變驅動IGZO OLED顯示屏和最新的CPU「Snapdragon®6Gen 1 Mobile Platform」，提供最高180Hz相當的流暢顯示效果和順滑的操作體驗。

大容量的5000mAh電池和省電的IGZO OLED顯示屏使得手機在每日使用10小時的情況下，能夠持續使用兩天。此外，機身輕巧僅有159g，並且具備防水和耐衝擊功能。

自日本專程來台的夏普通信事業部本部長小林繁先生表示：「夏普日本團隊，視為台灣為我們的第二個家我們非常高興而且榮幸，能夠在台灣宣布並推出我們的最新手機給台灣的消費者，夏普今天對媒體發佈的AQUOS sense8手機才在11月中於日本市場上市，以最快的速度與台灣的消費者見面。我們希望台灣的朋友們，都能體驗到最好的手機螢幕、相機、手機性能等，夏普誠摯邀邀請大家，親身體驗日本流行的AQUOS sense8最新型智慧型手機。」

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