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最佳自拍手機排名！　iPhone 15 Pro系列擠下Google、華為奪冠

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

記者廖婕妤／台北報導

3C產品評測機構DXOMARK近期公布智慧型手機的「自拍」評分，iPhone 15 Pro Max及iPhone 15 Pro自拍分數皆拿到149分，擠下Google Pixel 8 Pro及華為Mate 50 Pro奪下冠軍。

▲智慧型手機自拍評分排行。（圖／取自dxomark）

▲智慧型手機自拍評分排行。（圖／取自DXOMARK）

根據DXOMARK資料顯示，iPhone 15 Pro Max及iPhone 15 Pro自拍分數皆為149分，並列第一高分，榮登「最佳自拍手機」的冠軍寶座，主要優點包括曝光準確、動態範圍廣泛，自動對焦快速精準、鏡頭有深景深，強光下也能顯示出完美細節，人像模式很到位，背景模糊度高更能顯示主體。

不過，同樣也指出iPhone 15 Pro系列在低光源的環境下，需要更長的時間來捕捉畫面，且拍出來的相片可能會有雜訊或過於飽和等缺點。

至於iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、Google Pixel 8 Pro、華為Mate 50 Pro都是145分，同列為第3名；第7名則由拿下144分的iPhone 14 Plus、iPhone 14及華為P50 Pro拿下。

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