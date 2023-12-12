買原味內衣！加碼2千萬誘拍私密片　還嗆正妹「毀掉你」渣男慘了

▲許男誘騙2女拍攝裸體私密片，並稱會給對方500萬報酬，事後他卻不認帳還外流影片。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者吳佩蓁／台北報導

彰化縣一名25歲的許姓男子在網路上購買原味內衣，藉機認識正妹賣家，再聲稱會給對方500至2000萬的報酬，誘騙女子拍攝裸體私密片，導致2名女子信以為真，自拍私密片傳送給許男，但事後許不僅不認帳還反嗆對方「我就要毀掉你」，還將影片外流。台北地院審理後，判決許男應各賠償2女40萬、60萬元，全案還可上訴。

判決指出，許男2021年4月透過IG以購買原味衣物為由認識小美（化名），並聲稱若對方願意拍攝私密影片、照片，就給她2000萬元報酬，結果小美信以為真，陸續拍下數段裸體影片及照片傳送給許男。接著許男又輾轉得知小美前男友的女友小花（化名）的IG帳號，於2022年1月以同樣的手法得逞，並稱會給小花500萬元。

不過許男得手後，並未依約給小花報酬，小花不滿持續傳訊向許男討錢，沒想到許男反將小美的私密片流出，並恐嚇小花：「存了，我就要毀掉你…」暗示小花若將小美的私密片外流，他也會將小花的影片及照片外流：不料，許男事後也將小花的裸照、私密片外流給小美，並恐嚇她「威脅我，那我們抱著一起死吧」、「既然同時有兩個人威脅我，而我不知道該怎麼辦的情況下，那就都一起吧」。

台北地院審理後，刑事部分許男在坑騙小美部分，被依詐欺得利、恐嚇、違反個資法等罪各判4月，應執行1年2月，可易科罰金：民事部分，許男則各應賠償小花60萬元、小美40萬元。全案可上訴。