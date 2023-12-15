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鐵路局女員工「遭脅迫」獻身高層！男友抓包大崩潰：本來要結婚了

▲▼大陸國鐵蘭州局幹部脅迫女下屬發生不正當關係。（圖／翻攝自海報新聞）

▲大陸國鐵蘭州局幹部脅迫女下屬發生不正當關係。（圖／翻攝自海報新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日在社群平台發布圖文舉報稱，大陸國鐵蘭州局嘉峪關電務段王姓副段長婚內出軌，脅迫藺姓女下屬發生不正當男女關係，被女方男友發現後，將此事舉報給了國鐵蘭州局紀委部門。

據《海報新聞》報導，另據兩張對話記錄截圖顯示，王男辯稱，「這起事件讓大家都很受傷，在此之前，自己沒聽藺女講過有男友要結婚的事。」

王男表示，在自己還沒走投無路之前，不會把此事的任何細節告訴別人，除此之外還有什麼需要解決的問題，希望藺女男友提出來。

隨後藺女男友則對王男的話表達了不滿，而王男繼續表示，自己不會再和藺女有任何聯繫，如果這點都做不到雙方也就失去了溝通的前提。

針對此事，12月14日，發文網友張先生（化名）表示，他是這起事件中女方男友的朋友，受對方委託檢舉此事，「我朋友和他女友本來快要結婚了，但沒想到出了這件事，現在兩人不僅分手了，自己的朋友也患上了重度憂鬱。」

張先生透露，事發後，王男曾向自己朋友提出經濟賠償，但遭到朋友拒絕，此後朋友將王男舉報到國鐵蘭州局紀委等相關部門，但事情過去了5個多月，始終沒有得到紀委部門的處理結果，「希望透過媒體的報導，能讓相關部門盡快還我朋友一個公道。」

根據張先生提供的信息，國鐵蘭州局紀委部門接線工作人員者稱，確實收到了關於王男的相關舉報，但對於案件的調查進展不方便透露。

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