中和東森廣場周年慶　「石二鍋」歡樂開幕好康大放送！

▲「石二鍋」中和景平店12/16(六)盛大開幕，除了內用，也提供外帶服務，開幕5日期間，可享「王品瘋美食APP」瘋點數加倍回饋。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

中和東森廣場一歲生日囉！周年慶活動，12/16(六)首先迎來新餐廳「石二鍋」盛大開幕同慶活動，推出五日狂歡活動，不僅有美味湯底，更送你王品瘋點數加倍，同步新開幕的「劉妹鍋燒意麵」也大方送上全品項9折優惠，口味滿分、價格超讚，還有「象鼻人」多款長短Tee 同價位任選兩件限時優惠，潮流精品一次擁有。東森廣場與會員同慶，從12/16(六)到1/15(一)期間，只要在東森廣場消費滿500元，就有機會抽中日本鐵鍋組，加入東森廣場新會員，更有現領50枚E幣等你拿。

台灣人就是愛吃火鍋！歡慶「石二鍋」進駐中和「東森廣場」，中和景平店12/16(六)正式開幕，開幕前五日到門店消費，出示王品瘋美食App會員QR Code完成累點，即享瘋點數加倍送，最高現賺6％點數回饋，下次用餐結帳可一點折抵一元，消費折抵無上限，加入東森廣場會員，消費亦可累積東森E幣。

▲▼歡慶「石二鍋」進駐中和「東森廣場」，中和景平店12/16(六)盛大開幕，開幕前五日到門店消費，出示王品瘋美食App會員QR Code完成累點，即享瘋點數加倍送，最高現賺6％點數回饋。

慶祝東森廣場開幕周年，新開幕的「劉妹鍋燒意麵」也加入慶典行列，12/16(六)~12/23(六)期間，所有商品均享有9折優惠。「東森寵物」則推出消費滿999送聖誕禮包 ，滿千再送潔牙骨的活動。「象鼻人」推出多款長短Tee 同價位任選兩件的限時優惠，吸引了時尚愛好者的目光。全家東森一號店也在活動中添了一把火，FamiSuper 超市商品消費滿300元即可參與現場摸彩，部分品項更享有5折優惠。

▲知名港點餐廳「點8號」則全台同步推出「聖誕老婆婆」三重送活動，其中與聖誕老婆婆合照並上傳官方粉絲團留言，即有機會抽得萬元好禮。

知名港點餐廳「點8號」則全台同步推出「聖誕老婆婆」三重送活動，第一重：買豬豬包就送愛心，消費者點一份豬豬包，就捐一份；第二重：只要加入點8號官方FB或IG社群，並分享活動訊息，即可獲得「滿千折百券」，第三重：與聖誕老婆婆合照並上傳官方粉絲團留言，即有機會抽得萬元好禮。

▲東森廣場與會員同慶，從12/16(六)到1/15(一)期間，只要在東森廣場消費滿500元，就有機會抽中日本鐵鍋組，更有現領50枚E幣等你拿。

▲迎接聖誕節，中和東森廣場特別裝置「聖誕水晶球」，晚上燈光襯托更有濃濃聖誕氣息，還可開放入內拍照。示意圖。

▲迎接聖誕節，12/16(六)中和東森廣場舉辦了「小老闆聖誕園遊會」，為孩子們打造一個體驗買賣樂趣的場地，歡迎大朋友小朋友一同參加。

迎接聖誕節，12/16(六)中和東森廣場更是舉辦了小老闆園遊會，為孩子們打造一個體驗買賣樂趣的場地，有喜愛手作的DIY活動，也有好吃、好喝、好玩的攤位，將由可愛的「小老闆」們現場為大家服務，不僅如此，當天12:45還有聖誕魔術秀，12:00～18:00有街頭藝人吹糖體驗，讓整個活動更添精彩，歡迎大家攜家帶眷參與。

中和東森廣場毗鄰環狀線景平捷運站，交通方便，市集時間為12:00～18:00，屆時現場還將有美味點心、好玩遊戲、療癒手作等豐富活動，在活動當天，每一筆消費都將有機會參與抽獎，歡迎大小朋友們光臨。

石二鍋_中和景平店（中和東森廣場）

地址：新北市景平路258號1樓

營業時間 週日～週四 11:00～21:30，週五～週六 11:00～22:00