藍名嘴稱余天未列不分區就退輔選　綠委駁：他身體健康有一些狀況

▲余天。（圖／翻攝自Facebook／余天、李坤城）



記者杜冠霖／台北報導

有藍營名嘴指出，綠營輔選大將余天已經久未現身造勢場，連臉書都沒更新，是因為未被列入不分區名單，這是賴蕭配一大隱憂。民進黨立委劉世芳表示，余天本來就是新北競總重要操盤手，他身體健康有一些狀況，不分區提名都多久了怎麼會有這問題？自己督導全國姊妹會，他也說若可以幫忙想跟太太一起出來，民進黨是體貼政黨，別用泛政治化議題評論他。

資深媒體人黃揚明14日晚間在臉書發文指出賴蕭配目前有一大隱憂，那就是「消失在造勢場的新北競總主委余天」，余天上一次公開現身是在11月4日的新北競總成立造勢大會，之後便未再現身，連臉書也沒有更新，傳聞是因為沒有被列入不分區立委名單，且事前綠營內部沒有人先和他溝通，余天因而失望。不過，這部分並未獲得余天本人回應。

民進黨立委鄭運鵬表示，余天是一個大器立委也是前輩，他不管是公務或是家裡這幾年都比較忙，大家捕風捉影，余天提攜後進、愛護民進黨以及希望在三重讓後輩連任的意志力跟方向，不需要懷疑，有時候他比較忙，且余天需要全國輔選、責任區不只有三重，余天很有責任感、很開朗的人，這點沒有太多疑慮。

劉世芳回應，好奇特的問題，余天本來就是新北競總重要操盤手，他身體健康有一些狀況，不分區提名到現在多久了，怎麼會有這問題？選戰是非常累活動，自己督導全國姊妹會，他也說若可以幫忙想跟太太一起出來，但他太太身體也不是很舒服，民進黨是非常體貼政黨，不要用泛政治化議題評論他。