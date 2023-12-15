快訊／啞鈴弒父...母喊「只剩兒子」求輕判　國民法官判決出爐

▲台北地院國民法官審理啞鈴弒父案，金馬影帝吳慷仁低調旁聽一整天。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名鍾姓男子今年在家持啞鈴砸死父親，涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，台北地院採用國民參審新制，成為素人國民法官參審精障患者弒親全國首例，新科金馬影帝吳慷仁也專程旁聽開庭，檢辯雙方都認同鍾男行兇時的精神狀態具有減刑事由，但爭論犯罪動機是「父子積怨」或「魔神仔附身」，鍾母央求網開一面「我只剩兒子了」，合議庭今上午判處有期徒刑12年，刑前監護3年，可上訴。

本案於本周二（12日）辯論終結時，檢方舉出和鍾男同樣精障弒親並認罪的案例判決，建請判處鍾男12年到16年徒刑，讓鍾男矯治反省且有機會職訓培養一技之長，但服刑前應監護治療至少3年、視狀況延長，以兼顧鍾男的治療防止惡化再犯，目的是「希望以較大的手掌接住他（鍾男），能夠回歸社會安全網」。

辯護律師團認為鍾男對自身思覺失調症欠缺病識感、服藥順從性差，因奇特妄想、怪異感知交錯糾結而犯案，應給鍾男妥善治療取代嚴刑，才能對症下藥，所以建請刑前監護治療5年、同樣視狀況延長至穩定，但僅須判處8年徒刑即可。辯護律師並揶揄在獄中學摺蓮花、紙袋，哪能做為復歸社會的一技之長。

▲涉啞鈴弒父的鍾姓男子（中）到案後被檢方聲押獲准 。（資料照／記者劉昌松攝）

本案鍾男（41歲）和父親（78歲）都罹患思覺失調症，父子倆長期在家無法工作，經濟重擔全靠69歲的鍾母當清潔工一肩扛起。今年（2023年）1月18日傍晚5點多，鍾男在新店區住處和父親爭吵後，涉持重逾4公斤的啞鈴將父親敲得頭破血流、倒地不起，鍾男打電話跟母親說：「父親跌倒了！」

鍾母當晚7點多趕回家，驚見老伴躺在血泊中已無氣息，警員獲報到場時，鍾父已明顯死亡。鍾男承認弒父但頻呼父親是「撒旦」、「趁他命、要他命」等語，到案被羈押。檢方起訴鍾男涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，移審成為北院第2件國民法官參審個案，鍾男和母親聲請別讓「路人參審」、由職業法官審理就好，但被駁回。

鍾男羈押4個月期間雖在看守所就診服藥，但起訴移審時，他在接押庭仍一本正經地胡言亂語，長篇大論自己行兇時「被一種東西附身，是正義的東西」、「希望宗教融合」，他平常會念經念咒超度眾生與鬼魅，父親是「邪惡的人」、「阻止我破處」，鍾自稱「我的靈魂還是善良狀態」。

法官認為鍾男須先穩定病情才能受審，裁定他「暫行安置」取代羈押，由檢方安排到國軍醫院北投分院住院治療，經半年追蹤評估，醫院函覆法官指鍾男妄想比例已從6、7成大幅降到2、3成、具有出庭受審能力，北院因而在上周三（6日）選任6位國民法官與4位備位國民法官，隔天（7日）起跨周密集連審4天。

▲涉啞鈴弒父的鍾姓男子（淺色上衣）聲稱遭「魔神仔附身」而犯下大錯。（資料照／記者劉昌松攝）

鍾男出庭仍偶有離題言詞，例如自稱愛看美國職籃NBA且為湖人隊鋼鐵球迷、他也是韓粉，檢方詰問他還不時得插話以免他語無倫次，此舉引起辯護律師團抗議，請合議庭制止檢方別再打斷、希望讓鍾男把話說完。

鍾男強調「殺父非我本意」，因自己「心裡還是有『孝』字」，犯下弒父大罪會在死後墮落阿鼻地獄、「我不能讓自己下地獄」，他是突然被「魔神仔附身」、很Shock自己犯下這麼嚴重的錯誤，在辯論終結前的最後陳述，鍾男有如背稿似地重複想持咒念佛迴向父親祈求原諒，希望早日出獄陪伴母親「直到生命終結」。

鍾母在本案身兼被告兒子的輔佐人與被害丈夫的家屬雙重身分，4天審理全程在場，不停為兒子求情是因為生病才犯下大錯，她更直言丈夫走了，「我全心就在兒子身上」，哽咽求法官們網開一面，「我年歲已大，希望能為兒子規劃下半輩子的生活」，盼兒出獄後能有社會資源協助持續就醫，「我會帶他接觸人群、回饋社會」。

首日開庭時，甫獲今年第60屆金馬獎影帝的吳慷仁便裝低調全程旁聽，被媒體詢問是否為籌備新戲而來尋求靈感，他婉拒受訪，搖手頻說「不能多說什麼，就是多認識」。

本案參審的10位素人國民法官包括3男3女共6位正選，與1男3女共4位備位，發問次數與火力毫不遜色於3位職業法官，不僅反覆詰問鍾男與父親互動、服藥狀況、行兇後心情，也輪番向作證的醫師與鑑定人確認注射精神科的「長效針」是否仍會發病、發病時能否理性思考，如何判斷行兇時是否處於急性發作，以及治療能否恢復正常生活。

檢辯雙方雖都認同鍾男行兇時受病情影響，辨識與控制能力顯著下降、具有法定減刑事由，但爭論鍾男犯罪動機，檢方主張鍾男因「父子積怨」累積恨意，因細故爭吵爆發殺機，且非被動反擊父親的暴力，而是偷襲正在看電視的父親，不顧父親高喊「不要再打了」仍不罷休，鍾男到案一再強調自身精神疾病只是想減刑。

辯護律師團主張鍾男行兇動機來自妄想與幻聽，才突然覺得父親是「撒旦化身」而痛下殺手，甚至想把父親敲成碎泥，否則鍾男長年忍受父親打罵甚至不當撫摸下體等行為，從沒攻擊父母，經安置住院持續治療，鍾男病情穩定、精神狀態明顯好轉，也對犯下弒父的滔天大罪非常懺悔。律師團並指鍾男自認是「1棵善良的蘋果樹」，需要愛的澆灌，希望重生的機會。