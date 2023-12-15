　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／啞鈴弒父...母喊「只剩兒子」求輕判　國民法官判決出爐

▲吳慷仁現身台北地方法院，旁聽啞鈴弒父案開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲台北地院國民法官審理啞鈴弒父案，金馬影帝吳慷仁低調旁聽一整天。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名鍾姓男子今年在家持啞鈴砸死父親，涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，台北地院採用國民參審新制，成為素人國民法官參審精障患者弒親全國首例，新科金馬影帝吳慷仁也專程旁聽開庭，檢辯雙方都認同鍾男行兇時的精神狀態具有減刑事由，但爭論犯罪動機是「父子積怨」或「魔神仔附身」，鍾母央求網開一面「我只剩兒子了」，合議庭今上午判處有期徒刑12年，刑前監護3年，可上訴。

本案於本周二（12日）辯論終結時，檢方舉出和鍾男同樣精障弒親並認罪的案例判決，建請判處鍾男12年到16年徒刑，讓鍾男矯治反省且有機會職訓培養一技之長，但服刑前應監護治療至少3年、視狀況延長，以兼顧鍾男的治療防止惡化再犯，目的是「希望以較大的手掌接住他（鍾男），能夠回歸社會安全網」。

辯護律師團認為鍾男對自身思覺失調症欠缺病識感、服藥順從性差，因奇特妄想、怪異感知交錯糾結而犯案，應給鍾男妥善治療取代嚴刑，才能對症下藥，所以建請刑前監護治療5年、同樣視狀況延長至穩定，但僅須判處8年徒刑即可。辯護律師並揶揄在獄中學摺蓮花、紙袋，哪能做為復歸社會的一技之長。

▲▼啞鈴弒父的鍾姓男子移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉啞鈴弒父的鍾姓男子（中）到案後被檢方聲押獲准 。（資料照／記者劉昌松攝）

本案鍾男（41歲）和父親（78歲）都罹患思覺失調症，父子倆長期在家無法工作，經濟重擔全靠69歲的鍾母當清潔工一肩扛起。今年（2023年）1月18日傍晚5點多，鍾男在新店區住處和父親爭吵後，涉持重逾4公斤的啞鈴將父親敲得頭破血流、倒地不起，鍾男打電話跟母親說：「父親跌倒了！」

鍾母當晚7點多趕回家，驚見老伴躺在血泊中已無氣息，警員獲報到場時，鍾父已明顯死亡。鍾男承認弒父但頻呼父親是「撒旦」、「趁他命、要他命」等語，到案被羈押。檢方起訴鍾男涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，移審成為北院第2件國民法官參審個案，鍾男和母親聲請別讓「路人參審」、由職業法官審理就好，但被駁回。

鍾男羈押4個月期間雖在看守所就診服藥，但起訴移審時，他在接押庭仍一本正經地胡言亂語，長篇大論自己行兇時「被一種東西附身，是正義的東西」、「希望宗教融合」，他平常會念經念咒超度眾生與鬼魅，父親是「邪惡的人」、「阻止我破處」，鍾自稱「我的靈魂還是善良狀態」。

法官認為鍾男須先穩定病情才能受審，裁定他「暫行安置」取代羈押，由檢方安排到國軍醫院北投分院住院治療，經半年追蹤評估，醫院函覆法官指鍾男妄想比例已從6、7成大幅降到2、3成、具有出庭受審能力，北院因而在上周三（6日）選任6位國民法官與4位備位國民法官，隔天（7日）起跨周密集連審4天。

▲▼病兒啞鈴弒父稱遭「附身」　老母淚求治病北院首准「暫行安置」。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉啞鈴弒父的鍾姓男子（淺色上衣）聲稱遭「魔神仔附身」而犯下大錯。（資料照／記者劉昌松攝）

鍾男出庭仍偶有離題言詞，例如自稱愛看美國職籃NBA且為湖人隊鋼鐵球迷、他也是韓粉，檢方詰問他還不時得插話以免他語無倫次，此舉引起辯護律師團抗議，請合議庭制止檢方別再打斷、希望讓鍾男把話說完。

鍾男強調「殺父非我本意」，因自己「心裡還是有『孝』字」，犯下弒父大罪會在死後墮落阿鼻地獄、「我不能讓自己下地獄」，他是突然被「魔神仔附身」、很Shock自己犯下這麼嚴重的錯誤，在辯論終結前的最後陳述，鍾男有如背稿似地重複想持咒念佛迴向父親祈求原諒，希望早日出獄陪伴母親「直到生命終結」。

鍾母在本案身兼被告兒子的輔佐人與被害丈夫的家屬雙重身分，4天審理全程在場，不停為兒子求情是因為生病才犯下大錯，她更直言丈夫走了，「我全心就在兒子身上」，哽咽求法官們網開一面，「我年歲已大，希望能為兒子規劃下半輩子的生活」，盼兒出獄後能有社會資源協助持續就醫，「我會帶他接觸人群、回饋社會」。

首日開庭時，甫獲今年第60屆金馬獎影帝的吳慷仁便裝低調全程旁聽，被媒體詢問是否為籌備新戲而來尋求靈感，他婉拒受訪，搖手頻說「不能多說什麼，就是多認識」。

本案參審的10位素人國民法官包括3男3女共6位正選，與1男3女共4位備位，發問次數與火力毫不遜色於3位職業法官，不僅反覆詰問鍾男與父親互動、服藥狀況、行兇後心情，也輪番向作證的醫師與鑑定人確認注射精神科的「長效針」是否仍會發病、發病時能否理性思考，如何判斷行兇時是否處於急性發作，以及治療能否恢復正常生活。

檢辯雙方雖都認同鍾男行兇時受病情影響，辨識與控制能力顯著下降、具有法定減刑事由，但爭論鍾男犯罪動機，檢方主張鍾男因「父子積怨」累積恨意，因細故爭吵爆發殺機，且非被動反擊父親的暴力，而是偷襲正在看電視的父親，不顧父親高喊「不要再打了」仍不罷休，鍾男到案一再強調自身精神疾病只是想減刑。

辯護律師團主張鍾男行兇動機來自妄想與幻聽，才突然覺得父親是「撒旦化身」而痛下殺手，甚至想把父親敲成碎泥，否則鍾男長年忍受父親打罵甚至不當撫摸下體等行為，從沒攻擊父母，經安置住院持續治療，鍾男病情穩定、精神狀態明顯好轉，也對犯下弒父的滔天大罪非常懺悔。律師團並指鍾男自認是「1棵善良的蘋果樹」，需要愛的澆灌，希望重生的機會。

ET快訊
美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全
士林20歲短褲妹　被貨車撞翻「滾數圈」
500萬業績叫賣哥離婚！　離婚條件曝光了
高雄男12樓墜落慘死　母見兒屍崩潰痛哭
快訊／陸商務部提前公布！　認定台對陸貿易壁壘
快訊／啞鈴弒父...母「只剩兒子」求輕判　國民法官判決出爐
2023年10對明星離婚！徐若瑄9年情破裂　Makiyo終結
今晚變天！專家示警：下周二迎入冬最強冷低溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工人偷商圈小吃店捐款箱「網咖包整夜」　超扯理由曝：沒領到工資

正妹警花脫制服變台灣小姐！攜手台中警防詐　按讚抽限量警兔

台南警破總統選舉賭盤...查扣賭資655萬　這組候選人賠率最高

警放暗箭報復被抓包！趁他上廁所朝外套倒紅墨水　原因曝光慘了

痛痛片！士林短褲正妹吃「無敵星星」　衝馬路直撞小貨車倒地

人夫叫到府按摩要屁股翹的　妻見「上下影片」氣炸

下降2秒就卡住！　台中婦出門爬山...搭電梯受困30mins

台中步道驚見「光屁股巡山」！　34歲噁男落網...超扯動機曝

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡　母見兒屍崩潰痛哭

快訊／啞鈴弒父...母喊「只剩兒子」求輕判　國民法官判決出爐

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

楊丞琳失言風波首現身

工人偷商圈小吃店捐款箱「網咖包整夜」　超扯理由曝：沒領到工資

正妹警花脫制服變台灣小姐！攜手台中警防詐　按讚抽限量警兔

台南警破總統選舉賭盤...查扣賭資655萬　這組候選人賠率最高

警放暗箭報復被抓包！趁他上廁所朝外套倒紅墨水　原因曝光慘了

痛痛片！士林短褲正妹吃「無敵星星」　衝馬路直撞小貨車倒地

人夫叫到府按摩要屁股翹的　妻見「上下影片」氣炸

下降2秒就卡住！　台中婦出門爬山...搭電梯受困30mins

台中步道驚見「光屁股巡山」！　34歲噁男落網...超扯動機曝

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡　母見兒屍崩潰痛哭

快訊／啞鈴弒父...母喊「只剩兒子」求輕判　國民法官判決出爐

侯友宜課輔政見挨批討好選票　賴競總：侯才在害台灣下一代

大谷翔平加盟道奇記者會　全程內容、問答一次看完

油價要降了！　下周汽油每公升擬調降0.3元

工人偷商圈小吃店捐款箱「網咖包整夜」　超扯理由曝：沒領到工資

同事請假理由「阿嬤加護病房插管」　隔天祖孫吃火鍋被巧遇…下場慘了

普丁替身首度曝光！質問本尊「有多少分身」　觀眾全笑了

中央蓋的社宅已超過地方　陳建仁：目標2032達成100萬戶

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！蔬菜3包現折20　火鍋肉片下殺

狠批趙少康「做這事不入格」挨告　郭璽反擊質疑新黨競選經費流向

Stray Kids溜去廁所突然得獎！　被喊到名字⋯拔腿狂奔回舞台

25歲正妹「下半身失蹤」嫵媚兌錢　15賭客超嗨...見警上門臉僵了

社會熱門新聞

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

北市帥警慶生high到脫光　「杯子罩鳥」慘了

送小孩上學臨停被罰600元　警予以撤單

即／高雄男子墜樓！掉落撞卡冷氣架無生命跡象

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

槽化線鬼切上國道「女駕駛慘死」！2司機2萬交保

日籍男外遇按摩妹　正宮跨海提告獲賠30萬

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

朱學恒涉性騷！遭北院追加限制出境8個月

即／病兒啞鈴弒父...母求輕判　國民法官判決出爐

連千毅爆辣妹助理「用皮肉換包包」挨告　判賠8萬

更多熱門

相關新聞

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

彰化縣1名35歲張男前往員林三民公園，見到3名外地女遊客在公園內散步，原本坐在椅子上的張男突然起身衝向前，拿出預藏的菜刀朝3女亂砍，造成3名女子手、頸和背部受傷，其中一名酆姓女子被壓在地上猛砍傷最為嚴重，因用右手擋刀，造成中指和韌帶幾乎被砍斷等傷勢 ，張男之後也拿刀朝自己的脖子畫了好幾刀，草地上佈滿多處血跡，相當驚悚，警方成立快打部隊前往逮人，稍早砍人影片也曝光。

72秒酒瓶砸頭49次！他把朋友打死判刑15年

72秒酒瓶砸頭49次！他把朋友打死判刑15年

台中雙桶屍案　主謀無期徒刑撤銷發回

台中雙桶屍案　主謀無期徒刑撤銷發回

啞鈴弒父影帝也旁聽　母替子淚求輕判

啞鈴弒父影帝也旁聽　母替子淚求輕判

移工兇殺案判18年定讞　非常上訴成功

移工兇殺案判18年定讞　非常上訴成功

關鍵字：

啞鈴弒父直系血親尊親屬殺人暫行安置監護處分魔神仔

讀者迴響

熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

快訊／麥當勞宣布喊漲！

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

台南年輕人不愛透天？在地人笑：都快露天了

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面