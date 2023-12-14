台旅客摩托車普吉島失竊！泰警72hrs迅速尋回　他狂讚：治安很好

▲台灣一名旅客在普吉島丟失摩托車，不料警方卻在短短3天內巡迴失車，讓他十分驚訝。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

台灣遊客陳宏喜（音譯，Chen Hong Xi）日前到普吉島旅行時，租借的摩托車竟在路邊被盜，還好車主那榮猜（Narongchai Wangboonkong）協助報案，警方也成功在短3天內尋回被盜竊的摩托車，高效率讓陳宏喜大為震驚。

據泰媒The Thaiger報導，陳宏喜12月2日在普吉島旅遊時，向車主那榮猜租借了一輛藍色的本田Scoopy摩托車，而他到拉威威路（Wiset Road）遊玩時，便將摩托車停在了路邊的臨時停車位上。豈料，當陳宏喜返回停車格時，赫然發現臨停的摩托車居然憑空消失了。

於是，他在車主那榮猜的協助下，到附近警局報警，而警方也迅速採取行動，最後在賽園巷（Soi Saiyuan）裡，發現被藏在一塊藍色帆布下的失竊摩托車。警方隨後鎖定一位名叫安南（Anan）的嫌犯，認定他在盜竊摩托車後，將其交給名叫素猜（Suchat）的男子變賣。

警方12月5日於威吉特（Wichit）一所房子逮捕素猜，並聯絡陳宏喜、那榮猜到警局領回摩托車。2人對警方在短短3天內快速結案，並將摩托車完好無損地物歸原主一事大為震驚。如釋重負的陳宏喜表示，這起事件讓他對泰國的治安和效率感到放心，認為這是向遊客展示泰國治安的絕佳機會。