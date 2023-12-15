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德國品牌Tempo家用紙品　讓你從容掌握生活節奏

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

▲德國經典紙品品牌Tempo讓人掌握生活tempo，輕奢享受隨時隨手。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

俗話說工欲善其事、必先利其器，其實生活也是一樣的，用對了好東西，能解決許多煩惱狀況，少了混亂，更能掌握生活步調，整個人都跟著優雅起來，成為人人羨慕的從容者。在這樣的生活哲學下，德國品牌Tempo就是大家的超貼心夥伴，不論是居家、料理或是外出，都能讓人隨時應對擾人情境；掌握生活tempo，輕奢享受隨時隨手。

掌握生活Tempo，時刻貼心不失手

想必不少人都有過在撕開全新抽取式衛生紙時，因為開口壓線太難拆開，結果一個不小心就撕破包裝、破個大洞，每次一抽瞬間掉出超多張，又塞不回去，亂了做事tempo讓人心情一秒煩躁「hen～無奈」。幸好有Tempo抽取式衛生紙有獨特開封口巧撕設計，簡單一撕開口超平整，輕鬆抽取一張也不浪費。

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

Tempo抽取式衛生紙的頂級紙質也令人驚艷，「Tempo奢羽三層抽取式衛生紙」，使用Fabric Air極纖智慧設計，以嶄新纖維編織技術織就了衛生紙極大化的強韌纖維空間，不僅加厚極吸提升吸收力之外，猶如氣墊般蓬彈，絨厚綿密中又擁有柔羽觸感；另一款「Tempo奢柔四層抽取式衛生紙」，則是四層設計提升紙張強韌度，膚觸絲滑給予肌膚頂級呵護。

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

兩款都採用100%原生木漿、不添加螢光劑，更通過皮膚科測試，親膚又能夠不掉屑，非常適合拿來擦乾濕手或是嬌嫩的臉皮，濕擦衛生紙也不易破，又不擔心拉扯肌膚、留下細紋，用過Tempo就懂得何謂日常輕奢享受，只想把其他粗到皮都快被磨破或一濕擦就掉屑的衛生紙通通淘汰。

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

掌握外出Tempo，無時無刻姿態優雅

過敏人出外絕不能漏掉的物品之一就是衛生紙，噴嚏一打鼻水一流，紙巾立刻派上用場，公眾場所想隨時保持手部清潔，抗菌濕巾不可少，另外有些公共廁所沒提供衛生紙，隨身帶上濕式衛生紙是必須，細節成就優雅外出tempo，源自德國的優秀好幫手出動！

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

Tempo迷你紙手帕、濕式衛生紙、抗菌倍護濕巾都有推出袖珍包裝，讓人放心帶著最可愛的小廢包出門，不必硬塞讓包包臃腫變形、扣不起來，包包裡甚至還可以放得下口紅跟錢包等，迷你包裝就連貼身口袋都裝得下。輕便好攜帶的Tempo迷你系列，是出遊外出必備好物，其中抗菌倍護濕巾還能殺滅99%病毒細菌，小小一包給予大大保護。

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

掌握料理Tempo，餐餐盡顯廚神身手

炸雞、披薩又香又好吃，但下肚的不光是美味，還有養出肚上一圈圈肥肉的油膩；烹調時，像是先幫肉類食材擦乾水分等細節撇步，能讓料理變得更加精緻，無論是要吸油還是除去水分，源自德國的Tempo極吸3層萬用廚房紙巾，就是救援健康、提升料理質感的神隊友！獨特Fabric Air極纖設計做到十倍極吸，三層加厚除了讓手感厚實，更做到吸水強韌、柔韌不掉屑，紙巾上設計3D點紋壓合，沾油遇濕不易破，也不易掉屑，擦拭清潔方便有效率，一張搞定。

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

此外，Tempo極吸3層廚房紙巾原料嚴選調配原生木漿，更通過5大國際食品級檢測安心認證，接觸食材更放心；料理時、享用餐點後，Tempo極吸3層廚房紙巾還能拿來擦拭爐具油漿料漬、清除砧板、刀具碎屑，或是搭配清潔用品除霉去水垢，廚房得意助手讓人完美掌握廚房tempo。

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

▲▼德國Tempo,衛生紙,廚房紙巾,迷你系列,抗菌,紙品。（圖／翻攝自影片）

德國品牌Tempo以多種質感家用紙品滿足消費者不同生活情境需求，在你需要援手的時候提供最佳幫助，可以說是生活最佳應援！選擇Tempo、選擇品質，就是選擇了一種從容優雅的生活態度。

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關鍵字：

德國Tempo衛生紙廚房紙巾迷你系列抗菌紙品

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