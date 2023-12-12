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大陸 大陸焦點 特派現場

小米槓上華為！反駁余承東暗酸抄襲：抹黑同行、誤導公眾

▲小米公司北京總部外景。（圖／CFP）

▲小米。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東先前暗指小米的「龍骨轉軸」抄襲了華為的技術。對此，小米官方12日發出嚴正聲明，駁斥了余承東的說法，強調都是不實言論，與事實嚴重不符，是對同行的抹黑，也誤導了公眾。

小米表示，近日，余承東先生無端針對我司「龍骨轉軸」技術發佈不實言論，與事實嚴重不符，「我們請余承東先生遵循科學與嚴謹的基本規則，請勿再抹黑同行、誤導公眾。」

▼華為常務董事余承東。（圖／CFP）

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

余承東12月9日，在2023花粉年會上說，「友商抄襲時稱不太尊重我們（華為）的知識產權，拿過去隨便編個名字就說自己的，『雙旋水滴鉸鏈』直接變成『龍骨鉸鏈』，『龍骨』是不存在的。」

余承東所說的「龍骨鉸鏈」，正好跟小米MIX Fold3手機的「小米龍骨轉軸」名稱類似。

▼華為。（圖／CFP）

▲▼華為。（圖／CFP）

小米強調，他們自研的「龍骨轉軸」於2020年9月18日申請專利，並於2021年1月5日獲得專利授權，2023年8月於Xiaomi MIX Fold3上首發應用，而余承東先生宣稱的所謂「雙旋水滴鉸鏈」，於2019年12月13日申請專利，2021年6月18日才公開，「由此可知，余承東先生的言論完全不符合事實。」

小米還說，經研讀余承東先生所屬公司傳播的技術資料和已公開專利資料，並經實際拆解驗證，所謂雙旋水滴較鏈採用的是「2級桿組、3構件4低副」設計方案，而小米自研的龍骨轉軸機械結構則採用創新的「3級桿組、5構件7低副」設計。

▼小米創辦人雷軍。（圖／CFP）

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

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關鍵字：

小米華為抄襲龍骨轉軸

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