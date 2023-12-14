麥當勞12／20要換新菜單了！　1品項確定停賣、5夯品上架回歸

▲麥當勞BLT辣脆雞腿堡即將停賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞今（14）日宣布漲價，於12月20日0時起調整部分產品價格，品項最多貴6元，平均漲幅約2.4%，除外也進行菜單調整，預計停賣1品項，同步上市「5品項」作為長期供應品，包括超熱門的帕瑪森安格斯牛肉堡、雙層4盎司牛肉堡全回歸。

麥當勞準備換新菜單了，12月20日起於全門市停賣「BLT辣脆雞腿堡」，同步於主餐類上架5品項包括「帕瑪森主廚雞腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」、「蕈菇主廚雞腿堡」、「4盎司牛肉堡」及「雙層4盎司牛肉堡」，提醒消費者要多加注意。

▲▼麥當勞最新產品價格表。

台灣麥當勞表示因考量整體營運策略，自12月20日凌晨0時起調整部分產品價格，其中，針對超值全餐部分一共有8品項調漲，漲幅2至5元，包括6塊麥克雞塊、10塊麥克雞塊、BLT安格斯牛肉堡、BLT嫩煎雞腿堡、蕈菇安格斯牛肉堡、凱撒辣脆雞沙拉及義式烤雞沙拉，而中薯經典配餐無調漲，其餘5款配餐漲幅以勁脆配餐漲6元最多。

點心飲料部分平均漲幅1.5%，點心共9品項調升1至5元，像是大薯、地瓜條都變貴1元，OREO冰炫風貴4元，麥脆雞腿漲幅最多達6元；飲料則有6品項調漲1至6元，其中，台灣鮮榨柳丁汁變貴6元最多；至於早餐主餐價格不變，不過在配餐部分皆調漲2元。