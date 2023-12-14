地瓜條買1送1、蘋果派免費送！　麥當勞APP「7大優惠」還剩4天

▲麥當勞金黃地瓜條本周買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉搶吃！人氣速食品牌「麥當勞」全球版APP的「周周優惠券」來了，本周祭出「金黃地瓜條買1送1」，加碼還有送小薯、蘋果派、蛋捲冰淇淋等共7大好康，通通不能放過，即日起至12月17日開跑。

麥當勞全球版APP周周優惠券快看，一共有7大限定優惠等吃，包括「金黃地瓜條買1送1」、「買任一超值餐送小薯」、「買任一超值全餐送蘋果派」、「買任一超值全餐送蛋捲冰淇淋」，還有2款精選優惠，分別為「大麥克+中杯可口可樂」優惠價99元、「麥香魚+小杯玉米湯」特價79元，以及早餐限定「買豬肉滿福堡加蛋送薯餅」等，即日起至12月17日止限時搶，提醒優惠券每張券限換1次，單筆交易限用1張。

▲漢堡王最新優惠券來了。

另，漢堡王即日起至2024年2月15日前也有最新「激省優惠券」等吃，一次網羅4大系列共24種好康，其中，必搶「8大品項買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡。

加碼還有個人超省餐，其中，3大組合套餐通通百元有找，包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂，划算爆表。除外也提供銅板下午茶點心、雙人激省餐等任選，提醒兒童樂園、機場、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與此優惠活動。