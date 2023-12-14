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大陸 大陸焦點 特派現場

慎入！吃羊肉爐驚見「半截老鼠」...煮到已入味　他噁到反胃

羊肉爐裡有疑似半截老鼠。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲羊肉爐裡有疑似半截老鼠。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

圖文／CTWANT

吃外食最怕吃到有加料的東西，往往會留下陰影。大陸一名消費者投訴，外送叫了一鍋羊肉爐，裡面竟有疑似半截老鼠，讓他相當驚嚇。對此，市場監督管理局立即組織執法人員回應，正在對相關食品原料進行溯源，並將異物送到第三方權威機構鑑定。

根據陸媒《魯中晨報》報導，江蘇省射陽縣一名消費者投訴，透過外送平台購買的羊肉爐中，疑似混有半截老鼠。從影片中可以看見，外帶盒旁有幾塊吃剩的骨頭，而其中一塊骨頭，形狀疑似半隻老鼠，頭部位置疑有鬍鬚和牙齒。

消息曝光後，不少人紛紛留言直呼「要是我會當場暈過去」、「吐了」、「如果真的是老鼠，個頭還不小」。不過有人認為，應該不是老鼠，是鴨脖。

對此，市場監督管理局立即組織執法人員表示，已依法對被訴商家予以立案調查，目前店家已停業整頓，其線上店鋪已在外送平台下線。市場監督管理局強調，正在對相關食品原料進行溯源，市民提供的相關異物已妥善封存並移送第三方權威機構鑑定。

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