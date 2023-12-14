賴清德能進校園別人不能去？　民進黨：尊重校園自主

▲民進黨新聞部主任張志豪。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前出席北一女120周年校慶，但國民黨立委游毓蘭稱，國民黨副總統候選人趙少康連清大、東華的校園都進不去。對此，民進黨發言人張志豪今（14）表示，有關校園演講或講座的邀請，民進黨一切尊重大學自治和校園自主，這是一直以來的傳統，包括高中也是校園自主邀請，絕無趙少康以及侯友宜這樣的質疑。

國民黨副總統候選人趙少康原本巡迴全台多場校園座談會，其中12日由國立東華大學公共行政學系學會及公共事務研究學會主辦的座談會，昨晚宣布因故取消，遺憾無法如期舉行。

針對趙少康昨天前往政大演講，張志豪今天說，現在學生或年輕人都有自我判斷能力，如果趙少康漫天扯謊，用不符事實根據的方式跟學生對話，學生自然會找尋相關資訊來證實這個「大說謊家」趙少康，包括他過去戰鬥藍的主張是什麼？現在作為國民黨副總統候選人的主張又是什麼？他是怎麼自我打臉的，其實現在的年輕人跟學生都很清楚。

此外，媒體詢問，趙少康昨晚政大演講被學生問中國介選，趙少康聲稱要採積極進取，讓中國看到台灣的優點？張志豪表示，趙少康的個性及從政風格，不僅說謊而且前後矛盾。他過去是戰鬥藍，現在作為國民黨的副總統的候選人，他的說法總是一變再變。

張志豪表示，中國滲透台灣大選，介選情形相當嚴重。從5月開始中國展開大交流操作，校園統戰宣導；5月中旬後變成親中媒體大拜拜，中共策劃邀請台灣媒體前往；7月中旬中共以學術交流名義，邀約民調機構負責人前往中國；9月中共中宣部邀約在台有影響力的藍營政媒人，希望藉由他們傳達中共主導的輿論走向。

張志豪說，除此之外，還有每周一跟周四，國內某電視台錄製衛視統戰節目，上傳YouTube跟抖音，過程都是由國台辦支援，請問趙少康這些事實怎麼說？