　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中山女高「粉紅軍團」嘉義管樂節登場　演出陣容驚見女星陳孝萱

▲中山女高校友陳孝萱特別返校集訓，將與學妹共同參加嘉義管樂節。（圖／中山女高提供）

▲中山女高校友陳孝萱返校集訓，將與學妹共同參加嘉義管樂節。（圖／中山女高提供）

記者楊惠琪／台北報導

擁有一甲子歷史的台北市中山女高樂旗隊，一直是國內享譽盛名的學生樂旗隊伍，今年將以全新的粉紅色隊服、結合最流行的K-POP韓風組曲、美式經典管樂曲On Broadway，並首度成立室外行進樂校友團，讓跨屆的中山樂旗隊校友加入表演陣容，本周六（12/16）將參加2023嘉義市國際管樂節，演出陣容中還包括中山女高畢業的知名女星陳孝萱。

中山女高校長張云棻表示，中山女高樂旗隊在30年前為台灣首度引進西方樂旗隊編制，因應時代變遷，為了讓演出不落於俗套，經校友們規劃籌備後，今年更是首度成立室外行進樂校友團，讓跨屆的中山樂旗人重拾樂器，用資深學姊的經驗，加上年輕學妹們的創意與活力，大手牽小手，聯手壯大中山樂旗的聲勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張云棻說，室外行進樂校友團員中，還包括曾是中山樂旗隊第30屆成員的女星陳孝萱，她得知學校成立校友團，特別歸隊參與，這兩天都利用晚上時間返校練習，將在周六一起參與嘉義管樂節演出。

▲中山女高校友陳孝萱特別返校集訓，將與學妹共同參加嘉義管樂節。（圖／中山女高提供）

▲結合在校生與校友的隊伍，宣告「全新的中山樂旗隊回來了」。（圖／中山女高提供）

陳孝萱說，參加中山樂旗是她高中生涯中最難忘的回憶，能有機會再和跨屆的學姊學妹們一起演出，她絕對不能錯過。

張云棻指出，結合在校生與校友的美麗隊伍，今年首度在126周年校慶登場，宣告「全新的中山樂旗隊回來了」，希望能延續中山女高樂旗隊傳統，代代相傳。本周六將由在校生29人、校友48人，共同在嘉義管樂節以粉紅軍團之姿，亮麗登場。

▲中山女高校友陳孝萱特別返校集訓，將與學妹共同參加嘉義管樂節。（圖／中山女高提供）

▲77名在校生與校友組成粉紅軍團，將在本周六的嘉義管樂節亮麗演出。（圖／中山女高提供）

ET快訊
快訊／日圓現鈔再創4個月最差價格！　震盪劇烈
北投男屍身分曝　北漂才半年魂斷公車內
「超騷小妖精」藏出租套房　男客激戰完開門臉僵了
快訊／大阪環球影城飛天翼龍故障　遊客「受困最高點」
《帝王條款》學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ
夜店遭「連開9槍」畫面曝！槍手二度倒車猛撞　抽菸滑手機等警察
薯條、蘋果派免費送　麥當勞優惠還剩4天
丫頭出國脫了！「超巨半球外露」形狀全看光
快訊／當街開9槍！倒車再撞店家　男抽菸等警察逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網紅嗆Cheap是「網路霸凌」！要送10萬訂閱獎牌給《帝王條款》學生

骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位　會員推：快被挑光了

中山女高「粉紅軍團」嘉義管樂節登場　演出陣容驚見女星陳孝萱

〈帝王條款〉國中生「不會放棄畫畫」！全鬆一口氣：安心了

PTT讚國中生《帝王條款》有創意「這是美術比賽」：Cheap道歉

快刷本子！這天前出生「最高可領2萬元」　資格、領取方式一次看

花蓮秀林鄉全人整合照護計畫成效佳　健保署：2024擴大試辦

日月潭5菜1湯1400元！他怒「魚有土味」要求退費　店家回應曝

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

氣溫即將陡降！周日最冷探12度　下周還有強冷氣團剩10度

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

網紅嗆Cheap是「網路霸凌」！要送10萬訂閱獎牌給《帝王條款》學生

骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位　會員推：快被挑光了

中山女高「粉紅軍團」嘉義管樂節登場　演出陣容驚見女星陳孝萱

〈帝王條款〉國中生「不會放棄畫畫」！全鬆一口氣：安心了

PTT讚國中生《帝王條款》有創意「這是美術比賽」：Cheap道歉

快刷本子！這天前出生「最高可領2萬元」　資格、領取方式一次看

花蓮秀林鄉全人整合照護計畫成效佳　健保署：2024擴大試辦

日月潭5菜1湯1400元！他怒「魚有土味」要求退費　店家回應曝

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

氣溫即將陡降！周日最冷探12度　下周還有強冷氣團剩10度

2024大選倒數1個月　陳建仁指示嚴防境外介選、賭盤干擾

演《今際之國》水雞光爆紅！朝比奈彩懷孕了…當人妻2年升格當媽

號稱一個月能瘦5公斤！「減肥咖啡」驗出違禁物質　陸警查獲1噸

Darren爆《我的婆婆》人設是兒時回憶！「把鼻屎吃掉」引陳庭妮共鳴

義大利發現2000年前古羅馬豪宅　文化部長大讚：真正寶藏

催油門轉彎「車頂整盒螺絲釘」噴滿地　粗心工人恐吞3千罰單

快訊／日圓現鈔「0.2252」　10萬台幣少換逾2.1萬日圓

網紅嗆Cheap是「網路霸凌」！要送10萬訂閱獎牌給《帝王條款》學生

吳欣盈恐趕走年輕人支持？　柯文哲評「登台表現不錯」：別因出身貼標籤

台南最新「綉溪安平飯店」搶先看！觀景台看日落　明年正式開幕

正妹逛動物園遭長頸鹿「甩脖重擊」！醫一看事發影片在診間笑出來

生活熱門新聞

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

行人斑馬線等紅燈　駕駛：誰敢過

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

Cheap要求追回獎項　呂秋遠：憑什麼？

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

日月潭5菜1湯1400　客稱有土味逼退費

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

2024年三生肖財運最旺

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處

去日本搭電車「做1行為」是挑釁！小心會被打

更多熱門

相關新聞

即／中山女高退休師魂斷刀下　逆外甥遭羈押

即／中山女高退休師魂斷刀下　逆外甥遭羈押

北市內湖區37歲朱姓男子染毒與父母疏遠，本月29日上午，他到76歲譚姓阿姨社區外堵人討錢，疑索討5、6萬現金遭拒，竟掏出水果刀猛刺阿姨3刀，譚婦經搶救身亡。檢方今相驗，認死者主要傷勢於左下胸、右下側，複訊後依殺人罪向法院聲押。士林地院晚間開羈押庭，認朱男罪嫌重大，裁定羈押。

要6萬購毒遭拒怒殺阿姨！退休高中名師最後身影曝

要6萬購毒遭拒怒殺阿姨！退休高中名師最後身影曝

內湖男持刀砍死阿姨…死者身分曝光！

內湖男持刀砍死阿姨…死者身分曝光！

女校社團成發要學妹「拉贊助7000元」　網批：是辦在小巨蛋嗎

女校社團成發要學妹「拉贊助7000元」　網批：是辦在小巨蛋嗎

中山女高學創人員禁學生穿緊身褲　超瞎理由「校內有男老師」挨轟

中山女高學創人員禁學生穿緊身褲　超瞎理由「校內有男老師」挨轟

關鍵字：

中山女高樂旗隊中山女高陳孝萱嘉義管樂節

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

楊丞琳失言4天首現身！

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面