中山女高「粉紅軍團」嘉義管樂節登場　演出陣容驚見女星陳孝萱

▲中山女高校友陳孝萱返校集訓，將與學妹共同參加嘉義管樂節。（圖／中山女高提供）

記者楊惠琪／台北報導

擁有一甲子歷史的台北市中山女高樂旗隊，一直是國內享譽盛名的學生樂旗隊伍，今年將以全新的粉紅色隊服、結合最流行的K-POP韓風組曲、美式經典管樂曲On Broadway，並首度成立室外行進樂校友團，讓跨屆的中山樂旗隊校友加入表演陣容，本周六（12/16）將參加2023嘉義市國際管樂節，演出陣容中還包括中山女高畢業的知名女星陳孝萱。

中山女高校長張云棻表示，中山女高樂旗隊在30年前為台灣首度引進西方樂旗隊編制，因應時代變遷，為了讓演出不落於俗套，經校友們規劃籌備後，今年更是首度成立室外行進樂校友團，讓跨屆的中山樂旗人重拾樂器，用資深學姊的經驗，加上年輕學妹們的創意與活力，大手牽小手，聯手壯大中山樂旗的聲勢。

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張云棻說，室外行進樂校友團員中，還包括曾是中山樂旗隊第30屆成員的女星陳孝萱，她得知學校成立校友團，特別歸隊參與，這兩天都利用晚上時間返校練習，將在周六一起參與嘉義管樂節演出。





▲結合在校生與校友的隊伍，宣告「全新的中山樂旗隊回來了」。（圖／中山女高提供）

陳孝萱說，參加中山樂旗是她高中生涯中最難忘的回憶，能有機會再和跨屆的學姊學妹們一起演出，她絕對不能錯過。

張云棻指出，結合在校生與校友的美麗隊伍，今年首度在126周年校慶登場，宣告「全新的中山樂旗隊回來了」，希望能延續中山女高樂旗隊傳統，代代相傳。本周六將由在校生29人、校友48人，共同在嘉義管樂節以粉紅軍團之姿，亮麗登場。





▲77名在校生與校友組成粉紅軍團，將在本周六的嘉義管樂節亮麗演出。（圖／中山女高提供）