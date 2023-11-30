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社會 社會焦點 保障人權

快訊／中山女高退休師魂斷刀下　　內湖染毒逆外甥裁定羈押

▲▼殺阿姨朱嫌 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市內湖區37歲朱姓男子向76歲譚姓阿姨要錢未果，竟持水果刀猛刺奪命。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區37歲朱姓男子染毒與父母疏遠，29日上午到76歲譚姓阿姨住家的社區外堵人討錢，但疑索討5、6萬現金遭拒，竟掏出水果刀猛刺阿姨3刀，導致搶救無效身亡。檢方今相驗，認定死者主要傷勢於左下胸、右下側，複訊後依殺人罪向法院聲押。士林地院晚間開羈押庭，認定朱男罪嫌重大，裁定羈押。

出生在優渥家庭的朱男，因染毒經常惹事生非，曾因在自家放火遭父母趕出家門，但從事教職退休的譚姓阿姨仍持續給予關愛，並多次資助外甥度日，不料朱男食髓知味，往後一缺錢就會向阿姨索討。

昨天（29日）早上10時許，朱男到譚姓阿姨環山路住處附近等待，一見到人便上前開口借錢，不料遭拒後一時腦羞，竟持刀朝阿姨猛捅3刀，其中一刀貫穿胸部，導致譚女當場倒地，大量出血，送醫後仍宣告不治。朱男犯後呆坐路邊抽菸，嘴巴還碎念「對不起、對不起」，隨後被警方依現行犯帶回警局。

今（30日）檢方進行相驗，初步認定譚婦主要傷勢位於左下胸、右下側，明下午將解剖，進一步釐清死因；朱男複訊後也被依殺人罪聲押但不禁見。

士林地院晚間召開羈押庭，認朱嫌涉犯殺人、恐嚇等罪嫌，嫌疑重大，所犯的殺人罪嫌為最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，且自承目前居無定所，有相當理由認有逃亡之虞，亦有相理由足認被告有反覆實施同一恐嚇犯罪之虞，有羈押原因，審酌朱嫌僅因向被害人索討金錢未果，即於白日在道路上持刀殺害被害人，嚴重危害社會治安，有羈押必要，應予羈押。

▼譚姓阿姨為中山女高退休國文老師，2015年因學生反課綱佔領教育部，她到場呼籲學生回校園。（資料圖／記者陶本和攝）

▲退休老師呼籲反課綱學生回學習殿堂，不要被民進黨煽動。（圖／記者陶本和攝）

死者譚姓女子曾在中山女中教授國文，退休後仍持續關注教育議題，長年關心教改，曾為課綱議題參加記者會倡議，在教育界有一定知名度，2015年更因學生參與「反課綱」佔領教育部數日，她更串聯一群熱愛學子的人士與老師，到場向學生呼籲，盼孩子返回校園，其畫面令人動容。

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