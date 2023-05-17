女校社團成發要學妹「拉贊助7000元」　網批：是辦在小巨蛋嗎

▲中山女高炫音社成發會募款爆發爭議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中山女高社團炫音社爆爭議，有學妹在臉書粉專「國是中山」指出，日前社團舉辦大型成果發表會，活動費竟然花了21.5萬元，社團學姐要求學妹每人要拉贊助至少7000元，如果期限內沒達標，要自己貼錢。此貼文在網路引發熱議，有網友批評，一場成發就花20多萬，應該是辦在北流或小巨蛋。

投訴學生指出，社團學姐要求16名學妹，每人負責拉贊助7000元，總金額約11.2萬元，而大型成發會總支出為21.5萬，也就是說，學妹就要負擔超過一半的費用，但16名學妹只有6人可以上台表演。

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投訴學生說，可以認同表演性社團本來就要拉贊，且學妹負責拉贊助也很常見，但是通常金額不應該有要求，如果認為經濟能力難以負擔，就應該列出合理預算，減少不必要支出或換成便宜一點的場地設備，而不是對學妹做出不合理的要求。

投訴學生還說，學姐要求拉贊助7000元，不但沒有解釋原因，也沒有說任何一句「謝謝」、「抱歉我們有困難需要你們」，反而在訓話時（低閉）說「在馬路上看到學姐還繞路走，走到路上被車撞的保險金剛好拿來補拉贊錢。」認為學姐如果態度好一點，也不至於感受這麼糟。

而根據中山炫音社大型成發會的支出明細，光是場地費就要價12.6萬、美宣品（手冊、歌單、海報、衣服）近7萬元，攝影師費用9000元，錄音費6000元，以及其他雜支和午餐共21.5萬元。

投訴學生發文在網路上引發熱議，有網友說：「這詐騙集團吧 什麼社團要二十幾萬」、「場地費是要借北流還是小巨蛋啊」、「要不要乾脆去搶」、「這開銷比我們學校的學生自治會一整個學年的開銷還多」、「強迫拉讚不夠的要學弟妹貼錢真的是腦癱」。

事件發酵後，中山炫音社也網路公開回應，原本設定拉贊助額度是3500元，因為成發會支出越來越多，才會提高到7000元，但一直有跟學妹說「有困難或問題可以跟我們說」，期間並沒有學妹提出意見，就直接訴諸網路投訴，感到錯愕，但也對「低閉」不當言語表示歉意，沒有拿捏好分寸，會深刻反省。

中山女高校方表示，社團學姐已透過社團IG致歉，因明天是學校期中考，考後會約談社團相關學生，可能是溝通間的誤會，學校會努力輔導，化解紛爭。