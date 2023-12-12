快訊／大陸招待旅遊？連3屆里長遭聲押　證據不足無保請回

▲彰化和美鎮糖友里長何吉盛涉違反滲透法被聲押禁見。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署偵辦民眾到大陸地區旅遊接受招待，昨(11日)持搜索票搜索員林及和美等3處，帶回22人漏夜偵訊，連任3屆和美鎮糖友里長何吉盛涉反滲透法，犯嫌重大，遭聲請羈押禁見，下午移送地院召開聲押庭，庭訊至晚間8點，法官認為檢察官聲押書及補充理由所述難認犯嫌重大，無保請回。

全案經檢察官指揮執行搜索、扣押及訊問後，何姓被告部分，檢察官認其涉犯違反總統副總統選舉罷免法第86條第1項投票行賄、違反反滲透法第4條、第7條等罪犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見；其餘被告及證人訊問完畢則均請回。

何吉盛移送彰化地院複訊，從下午4點30開庭至晚上8時許，法官認為檢察官聲押書及補充理由所述難認犯嫌重大，無保請回，對此檢方表示，將再提抗告。

何吉盛為本屆彰化縣村里聯誼會總會長、中國國民黨21全代會黨代表，是在地連任3屆里長，本屆同額競選，在和美鎮頗具份量，據了解，何吉盛是參加11月底8天7夜大陸之旅，繳了18,000元，與22名藍綠無黨籍地方村里長同行，因其藍營身分特殊，被檢舉涉統戰賄選，引發地方人士譁然。

去年九合一大選前4天，何吉盛為了政府防疫政策的問題，知道總統蔡英文將到代天宮輔選，邀請里長們一起前往陳情基層心聲，未料卻提前被特勤受到高規格的關注「保護」了6小時，事後他氣得在臉書PO網，只是要讓蔡英文知道基層村里長的心聲，這樣也不行嗎。