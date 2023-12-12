　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／大陸招待旅遊？連3屆里長遭聲押　證據不足無保請回

▲彰化和美鎮糖友里長何吉盛涉違反滲透法被聲押禁見。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化和美鎮糖友里長何吉盛涉違反滲透法被聲押禁見。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署偵辦民眾到大陸地區旅遊接受招待，昨(11日)持搜索票搜索員林及和美等3處，帶回22人漏夜偵訊，連任3屆和美鎮糖友里長何吉盛涉反滲透法，犯嫌重大，遭聲請羈押禁見，下午移送地院召開聲押庭，庭訊至晚間8點，法官認為檢察官聲押書及補充理由所述難認犯嫌重大，無保請回。

全案經檢察官指揮執行搜索、扣押及訊問後，何姓被告部分，檢察官認其涉犯違反總統副總統選舉罷免法第86條第1項投票行賄、違反反滲透法第4條、第7條等罪犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見；其餘被告及證人訊問完畢則均請回。

何吉盛移送彰化地院複訊，從下午4點30開庭至晚上8時許，法官認為檢察官聲押書及補充理由所述難認犯嫌重大，無保請回，對此檢方表示，將再提抗告。

何吉盛為本屆彰化縣村里聯誼會總會長、中國國民黨21全代會黨代表，是在地連任3屆里長，本屆同額競選，在和美鎮頗具份量，據了解，何吉盛是參加11月底8天7夜大陸之旅，繳了18,000元，與22名藍綠無黨籍地方村里長同行，因其藍營身分特殊，被檢舉涉統戰賄選，引發地方人士譁然。

去年九合一大選前4天，何吉盛為了政府防疫政策的問題，知道總統蔡英文將到代天宮輔選，邀請里長們一起前往陳情基層心聲，未料卻提前被特勤受到高規格的關注「保護」了6小時，事後他氣得在臉書PO網，只是要讓蔡英文知道基層村里長的心聲，這樣也不行嗎。

ET快訊
母鹿突竄出...遭休旅車「路殺」濺血慘死
大谷7億美元薪資本要「全延後支付 」　經紀人曝內幕
電商女董座遭大樓保全「痛毆性侵」！只穿內褲跑出家門求救
「橘色惡魔」踩街現身西門町！　700公尺人潮塞爆了
快訊／嚴重車禍　20歲重機男「右後腦變形」無生命跡象
快訊／3縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台74線母鹿中央分隔島突竄出...遭休旅車「路殺」濺血慘死

快訊／澎湖加油站前猛撞　20歲重機男「右後腦變形」無生命跡象

高雄晚間傳槍案！廂型車車窗被射破　車主氣炸

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」　貨車運將狂揮手救不回

電商女董座遭大樓保全「痛毆性侵」！只穿內褲跑出家門求救

快訊／大陸招待旅遊？連3屆里長遭聲押　證據不足無保請回

快訊／北捷信義東延段工地「工人5樓高墜地」！搶救9小時不治

營收3.6億竟欠稅3535萬還擺爛　建設公司女董座直送看守所管收

千元鍋組換貼「19元芭樂條碼」　貪婦鑽自助結帳機漏洞...下場曝

快訊／台南四草大橋有人落水　勇消3艇+海巡全力搜尋救援

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

台74線母鹿中央分隔島突竄出...遭休旅車「路殺」濺血慘死

快訊／澎湖加油站前猛撞　20歲重機男「右後腦變形」無生命跡象

高雄晚間傳槍案！廂型車車窗被射破　車主氣炸

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」　貨車運將狂揮手救不回

電商女董座遭大樓保全「痛毆性侵」！只穿內褲跑出家門求救

快訊／大陸招待旅遊？連3屆里長遭聲押　證據不足無保請回

快訊／北捷信義東延段工地「工人5樓高墜地」！搶救9小時不治

營收3.6億竟欠稅3535萬還擺爛　建設公司女董座直送看守所管收

千元鍋組換貼「19元芭樂條碼」　貪婦鑽自助結帳機漏洞...下場曝

快訊／台南四草大橋有人落水　勇消3艇+海巡全力搜尋救援

蕭美琴強調「我是中華民國人」　從小三聲道扮演「台美國際橋樑」

照6次胃鏡！他胃潰瘍「2年治不好」　醫一掃驚：是胰臟癌

千載「南」逢　南美館喜迎國寶開箱翠玉白菜

尾牙抽到48萬大獎！公司隔天反悔「給8萬打發」：我有權撤銷

桃園機場停機坪爆車禍！　電源車撞翻油外洩

台74線母鹿中央分隔島突竄出...遭休旅車「路殺」濺血慘死

全聯青森蘋果年銷破3億！當季「蘋果國王、陽光富士」直送來台

柯文哲想衝政黨票罵藍批綠沒用？　媒體人喊：省省吧

許凱、景甜《樂遊原》10金句高甜輸出：我愛你與身分無關，只與你有關

5種「擾眠食物」睡前請忌口　身體修復更完整

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

社會熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

獨／穩交超凶瑤瑤？胡睿兒8字證關係

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

迷路6天急撥求救電話　獨攀男失溫睜眼亡

國小女童5樓墜落　撞凹汽車幸運撿回一命

即／何潤東金門傳車禍　「瑪莎拉蒂被撞凹」1傷

25歲正妹「下半身失蹤」兌錢　15賭客正嗨警來了

即／台中廟東商圈火警！3棟民宅遭火吞

竹北凶殺案1死1傷　18歲男一句話送命

更多熱門

相關新聞

迷路6天急撥求救電話　獨攀男失溫睜眼亡

迷路6天急撥求救電話　獨攀男失溫睜眼亡

彰化一名47歲施姓男子5日獨自前往南投縣竹山鎮「過溪林道」攀登，卻在河谷裡迷途，始終繞不出去，直到11日手機恢復訊號，才終於報案求救。南投消防局獲報花費6小時抵達訊號處，惟施男仍因失溫睜眼死去。

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美激動回應

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美激動回應

赴陸旅遊被大內宣洗腦　彰化里長聲押

赴陸旅遊被大內宣洗腦　彰化里長聲押

彰化秀水今晚10點送肉粽！最終路線曝　

彰化秀水今晚10點送肉粽！最終路線曝　

「林醫師」又被判刑　患者吃過期藥竟稱有效

「林醫師」又被判刑　患者吃過期藥竟稱有效

關鍵字：

彰化和美羈押里長何吉盛彰化地檢

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

獨／穩交超凶瑤瑤？胡睿兒8字證關係

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面