遊日注意！日本旅館業法修正案上路　奧客「這些行為」可拒絕入住

▲ 若向旅館服務人員提出過分要求，業者可拒絕提供住宿。（示意圖／CFP）

文／中央社東京13日綜合外電報導

日本旅館業法修正案今天正式生效。該法明定，住客若長時間怒罵服務人員、強行要求旅館或飯店工作人員下跪道歉、升級房間等，業者有權拒絕提供住宿。

日本經濟新聞報導，日本的旅館業法修正案今年6月通過，旨在保護旅館業等從業人員，為其他住客營造舒適環境，進而留住人才，並促進觀光業發展。

根據厚生勞動省的規定，若出現「特定要求行為」，住客就會被認定為「奧客」，業者可拒絕提供住宿。例如不合理地殺價、強行要求升級房間、不遵守入住或退房時間、要求契約外的接送服務等。

另外，若對服務人員態度惡劣，業者也可以不提供住宿。例如，長時間怒罵工作人員、要求工作人員「土下座」（下跪道歉）、指定特定人員服務、因酒醉要求工作人員長時間看顧等行為，均會帶給旅館業者過多的負擔。

不過，厚生勞動省為避免身障人士遭到歧視，也列出不應被視為「奧客」的行為，例如在櫃檯用筆談溝通、引導視障人士到客房、要求移動床和桌子以方便輪椅進入房間等。

厚生勞動省之所以明定拒絕提供住宿標準，另一個原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，住宿業者無法要求有感染症狀的客人就醫、戴口罩等。而修正法案上路後，住宿方有權拒絕感染被政府機關歸類為「特定傳染病」的客人入住。（譯者：楊惟敬／核稿：施施）