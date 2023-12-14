馬斯克想要辦大學！　設址德州奧斯汀「已經捐31億」

▲馬斯克多次登上全球首富寶座。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）計畫在德州奧斯汀（Austin）創辦學校及大學，並且已經為此捐贈1億美元（約新台幣31.2億元）。不過，他的發言人尚未公開回應。

《彭博社》審閱稅務文件後報導，馬斯克創辦慈善機構「基金會」（The Foundation）以利辦學，去年已經向其出售價值22億美元（約新台幣687億元）的特斯拉股票，最近又捐贈1億美元。

「基金會」旨在創辦從小學到高中都能就讀的學校，並且逐漸擴展營運，最終「創建致力於最高水準教育的大學」，將向美國南方院校協會（SACSCOC）申請學術認證。該校第一批僅招收約50名學生，計畫實施「免學費」制度，但若之後仍決定收取學費，則會提供獎學金。

此外，學校教育風格將關注STEM科目教學，也就是科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）和數學（Mathematics），強化跨領域的整合與應用，透過模擬、案例研究、設計與實驗室等實踐課程，培養學生應對現代社會的科技挑戰。

事實上，馬斯克過去就曾透露對於辦學的興趣，他於2014年為自己與員工的孩子創建小型私立學校「Ad Astra」，2015年透露這所學校沒有年級劃分，而是關注學生的「天賦與能力」。