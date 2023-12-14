　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克想要辦大學！　設址德州奧斯汀「已經捐31億」

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克多次登上全球首富寶座。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）計畫在德州奧斯汀（Austin）創辦學校及大學，並且已經為此捐贈1億美元（約新台幣31.2億元）。不過，他的發言人尚未公開回應。

《彭博社》審閱稅務文件後報導，馬斯克創辦慈善機構「基金會」（The Foundation）以利辦學，去年已經向其出售價值22億美元（約新台幣687億元）的特斯拉股票，最近又捐贈1億美元。

「基金會」旨在創辦從小學到高中都能就讀的學校，並且逐漸擴展營運，最終「創建致力於最高水準教育的大學」，將向美國南方院校協會（SACSCOC）申請學術認證。該校第一批僅招收約50名學生，計畫實施「免學費」制度，但若之後仍決定收取學費，則會提供獎學金。

此外，學校教育風格將關注STEM科目教學，也就是科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）和數學（Mathematics），強化跨領域的整合與應用，透過模擬、案例研究、設計與實驗室等實踐課程，培養學生應對現代社會的科技挑戰。

事實上，馬斯克過去就曾透露對於辦學的興趣，他於2014年為自己與員工的孩子創建小型私立學校「Ad Astra」，2015年透露這所學校沒有年級劃分，而是關注學生的「天賦與能力」。

 
ET快訊
辣妹助理怒告贏了　連千毅判賠8萬
ET民調／侯康配34.8%緊追賴蕭配　中南部支持度增加最多
全台第一人！跳科目三變「骨折三」　女友傻眼
台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將明顯降溫
快訊／淡水22歲學生慘死！　猛撞碎片炸一地
快訊／勇士球星遭重懲　NBA宣布「無限期禁賽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍派4內閣請辭！政治獻金醜聞狂燒　接任名單曝光

馬斯克想要辦大學！　設址德州奧斯汀「已經捐31億」

OpenAI與「歐洲最大出版集團」合作　ChatGPT將提供付費新聞內容

美眾議院批准「總統彈劾調查」！　拜登批：政治噱頭

日本「安倍派內閣」全被拔！爆秘密獻金醜聞　林芳正接任官房長官

61％選民否定拜登！　歐巴馬前顧問：連任之路非常黑暗

美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」　1陸戰隊員死亡、14人受傷

3寶爸回不了家！　納坦雅胡辦公室：以色列41歲人質死亡

德國預算僵局化解　對台積電、英特爾補助不變

俄偷渡客「沒護照、機票」從丹麥一路飛到美國　還大嗑雙份飛機餐

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

為何婚後不想跟婆家住？

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

安倍派4內閣請辭！政治獻金醜聞狂燒　接任名單曝光

馬斯克想要辦大學！　設址德州奧斯汀「已經捐31億」

OpenAI與「歐洲最大出版集團」合作　ChatGPT將提供付費新聞內容

美眾議院批准「總統彈劾調查」！　拜登批：政治噱頭

日本「安倍派內閣」全被拔！爆秘密獻金醜聞　林芳正接任官房長官

61％選民否定拜登！　歐巴馬前顧問：連任之路非常黑暗

美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」　1陸戰隊員死亡、14人受傷

3寶爸回不了家！　納坦雅胡辦公室：以色列41歲人質死亡

德國預算僵局化解　對台積電、英特爾補助不變

俄偷渡客「沒護照、機票」從丹麥一路飛到美國　還大嗑雙份飛機餐

點7杯無糖木瓜牛奶！女喝1口飆「沒過7天鑑賞期」：不好喝退錢

嫌鄰居家「太臭」害孕妻嘔吐　人夫做2件事挨罰2.8萬

太Q！日本超萌「胡子碰碰」降落台灣手搖杯了　杯塞公仔環保杯要搶

5難處卡關實坪制落實　業者指：房價恐不減反升

投資黃金期貨穩賺不賠！車手謊報弟身分遭識破　竟是五條通要犯

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走「149億」...逃亡美國20年

謝京穎「求月老14條件」張書偉全中！兩家庭3巧合：就是誇張成這樣

北市81歲翁駕車突左轉　高中生騎車超速撞上不治！父母忍痛原諒

強力支持警察掃蕩治安毒瘤　愛爾麗集團至刑事局致贈獎金

「台首位在韓出道男模」求婚男友成功！　李程浩報喜：他說好

松鼠吃播！狂嗑森林大蘑菇　超呆眼神直盯鏡頭萌翻網❤️

國際熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

「TikTok惡作劇」警找到5屍　校方：大體老師

「鋼鐵香蕉」爆紅　台灣人狂買

Fed暗示明年至少降息3次　美股勁揚512點

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

快訊／眾議院表決通過　正式啟動對拜登彈劾調查

台男曼谷被醫院拒收亡　泰政府要查了

學生謊報學校水塔藏屍　一查竟是真的

史上首次！COP28達成終結化石燃料協議

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」網友反應兩極

全球通膨中國卻反過來！　豬肉價暴跌推向通縮懸崖

女老師為學生肉體授業　囚犯照驚為天人

越南重彈一中舊調　新表態香港是中國內政

以色列：無論國際是否支持　都將繼續加薩戰爭

更多熱門

相關新聞

美眾議院批准「彈劾調查」！拜登批政治噱頭

美眾議院批准「彈劾調查」！拜登批政治噱頭

在共和黨人全力支持下，美國聯邦眾議院今天以微小差距，通過對總統拜登的彈劾調查，讓拜登成為最新一個遭到國會彈劾調查的美國總統。對此，拜登批評這是共和黨人的政治噱頭，毫無依據。

61％選民否定拜登！　歐巴馬前顧問：連任之路非常黑暗

61％選民否定拜登！　歐巴馬前顧問：連任之路非常黑暗

美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」釀1死、14傷

美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」釀1死、14傷

俄偷渡客沒護照機票　一路從丹麥飛到美國

俄偷渡客沒護照機票　一路從丹麥飛到美國

特斯拉召回200萬輛車　更新自動駕駛軟體

特斯拉召回200萬輛車　更新自動駕駛軟體

關鍵字：

北美要聞馬斯克大學奧斯汀德州大學

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

楊丞琳失言4天首現身！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面