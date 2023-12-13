大讚〈帝王條款〉！她點出「台灣交通問題」：應把所有人畫成皇帝

▲「過馬路」話題掀起討論。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園東興國中一名學生參加「112學年度全國學生美術比賽」，以名為〈帝王條款〉的作品拿下漫畫類特優。然而網紅Cheap卻發文指，此圖是醜化台灣行人，「沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了！」此事掀起兩派網友討論，財經網美胡采蘋也有感而發，大讚這名學生畫得很好，並點出台灣最根本的「交通問題」。

得獎學生的創作靈感是「近日新聞提到台灣是『行人地獄』，所以立法保護行人安全行走的權利，但我認為，社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走」。而從他的作品可見，「帝王」正牽著烏龜過馬路，而其他公車、汽車、機車則在兩旁等待。

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此事掀起熱議，財經網美胡采蘋也在臉書粉專「Emmy追劇時間」上有感而發，她大讚學生畫得很好、很有想法，「而且我覺得他應該把所有人都畫成皇帝」。因為她認為，台灣交通最根本的問題其實在於「太多人把自己當大爺，唯我獨尊」，進而導致大家都很不安全。

胡采蘋也在留言處補充，她同意行人相對弱勢，但是「很多行人自己上了車以後就變成惡霸」。

其他網友也在貼文底下討論，「推所有人都想當皇帝這句，開車、騎車的不也是行人」、「還有騎腳踏車的常常是最不守規矩的」、「校方刪文才是最錯誤的教育」、「去看看路上多少人邊過馬路邊滑手機的，是有多重要到過馬路也要看手機」、「很多人當行人的時候，就像皇帝一樣，但當開車族與機車族的時候，又不想讓行人，有時候不是法規的問題，是國人素養的問題比較大的」、「台灣就是言論自由的地方，連畫個畫都不行了嗎」、「目前看到最中立的發言」。

▲胡采蘋有感而發。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

回顧此次爭議，網紅Cheap看到得獎作品後直呼「真的很可悲」，因為作品以「帝王條款」為主題醜化台灣行人。他強調自己不怪學生，但指導老師和評審單位「實在太爛了」，行人在台灣已是弱勢，卻要被嘲諷，教育到底出了什麼問題？「你刪文（指校方）沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。

東興國中將原文刪除後道歉，強調此圖用意是希望用路人互相尊重，如今孩子遭外界批評，心情低落，校方已加強心理輔導。

針對畫作，部分網友認同Cheap所說，「得獎作品表揚歧視，真厲害，台灣真實樣貌」、「想法需要再教育」。但也有一票網友認為，「我沒看出畫在諷刺行人或矮化行人，而是看到了另一層面的交通問題」、「這孩子的立論點是希望行人跟駕駛要互相尊重，盡可能的為對方著想，這有什麼問題」。

東興國中校長接受《中央社》訪問時坦言，學生是因為看到新聞報導行人與駕駛間的衝突，才以該標題創作，本意是「互相尊重」，非常單純。他也擔心孩子因作品被攻擊而受影響、不敢畫畫，他們將持續輔導。