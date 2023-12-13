大讚〈帝王條款〉！她點出「台灣交通問題」：應把所有人畫成皇帝

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大讚〈帝王條款〉！胡采蘋點出台灣交通問題：應把所有人畫成皇帝

▲▼行人,斑馬線,擦肩而過,走路。（圖／翻攝自Pixabay）

▲「過馬路」話題掀起討論。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園東興國中一名學生參加「112學年度全國學生美術比賽」，以名為〈帝王條款〉的作品拿下漫畫類特優。然而網紅Cheap卻發文指，此圖是醜化台灣行人，「沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了！」此事掀起兩派網友討論，財經網美胡采蘋也有感而發，大讚這名學生畫得很好，並點出台灣最根本的「交通問題」。

得獎學生的創作靈感是「近日新聞提到台灣是『行人地獄』，所以立法保護行人安全行走的權利，但我認為，社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走」。而從他的作品可見，「帝王」正牽著烏龜過馬路，而其他公車、汽車、機車則在兩旁等待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此事掀起熱議，財經網美胡采蘋也在臉書粉專「Emmy追劇時間」上有感而發，她大讚學生畫得很好、很有想法，「而且我覺得他應該把所有人都畫成皇帝」。因為她認為，台灣交通最根本的問題其實在於「太多人把自己當大爺，唯我獨尊」，進而導致大家都很不安全。

胡采蘋也在留言處補充，她同意行人相對弱勢，但是「很多行人自己上了車以後就變成惡霸」。

其他網友也在貼文底下討論，「推所有人都想當皇帝這句，開車、騎車的不也是行人」、「還有騎腳踏車的常常是最不守規矩的」、「校方刪文才是最錯誤的教育」、「去看看路上多少人邊過馬路邊滑手機的，是有多重要到過馬路也要看手機」、「很多人當行人的時候，就像皇帝一樣，但當開車族與機車族的時候，又不想讓行人，有時候不是法規的問題，是國人素養的問題比較大的」、「台灣就是言論自由的地方，連畫個畫都不行了嗎」、「目前看到最中立的發言」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

▲胡采蘋有感而發。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

回顧此次爭議，網紅Cheap看到得獎作品後直呼「真的很可悲」，因為作品以「帝王條款」為主題醜化台灣行人。他強調自己不怪學生，但指導老師和評審單位「實在太爛了」，行人在台灣已是弱勢，卻要被嘲諷，教育到底出了什麼問題？「你刪文（指校方）沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。

東興國中將原文刪除後道歉，強調此圖用意是希望用路人互相尊重，如今孩子遭外界批評，心情低落，校方已加強心理輔導。

針對畫作，部分網友認同Cheap所說，「得獎作品表揚歧視，真厲害，台灣真實樣貌」、「想法需要再教育」。但也有一票網友認為，「我沒看出畫在諷刺行人或矮化行人，而是看到了另一層面的交通問題」、「這孩子的立論點是希望行人跟駕駛要互相尊重，盡可能的為對方著想，這有什麼問題」。

東興國中校長接受《中央社》訪問時坦言，學生是因為看到新聞報導行人與駕駛間的衝突，才以該標題創作，本意是「互相尊重」，非常單純。他也擔心孩子因作品被攻擊而受影響、不敢畫畫，他們將持續輔導。

 《ETtoday學習雲》開課！輸入折扣碼「woo7mahey」享9折優惠

►金牌國手「50分鐘釣30隻蝦」　公開成功釣蝦3關鍵

►直播主到底多賺？幕後推手揭「爆紅1關鍵」　他收入變30倍

►「成為音樂人、學會撩心術」超夯課程一次看

0

ET快訊
95歲阿公騎車逆衝女大生　「孫女們」嚇喊：拜託去醫院
兒持刀殺死臥床母　姊姊慟：弟弟照顧媽媽壓力太大
快訊／摩天輪活春宮　台中長腿妹抓到了
士院前審判長硬舔她私處　噁喊：再5分鐘
快訊／捅死臥床母　兒子落網：媽媽不痛了
女店員遭迷昏　男生殖器猛蹭...監視器全拍下
快訊／戴資穎年終賽首戰直落2過關　巧妙落點讓東宗頻跪地
台灣作家赴陸失聯　國台辦證實觸法遭法辦
LIVE／周海媚到院已冒屍斑！查病歷外流　丁柔安握胡瓜曖昧證
周海媚罹紅斑性狼瘡「被分手2次」！患病25年認：很痛苦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽、巨蟹小心破財

新冠疫情又升溫...明年1月達高峰　南投50+打莫德納疫苗有好康

台灣9成企業難覓符合人才　台大攜手產業界打造競爭力

113年全中運在台北　「麟洋配」擔任賽事代言人

Cheap轟《帝王條款》「在醜化台灣行人」　律師不忍了！

大讚〈帝王條款〉！她點出「台灣交通問題」：應把所有人畫成皇帝

春節恐有多重病原流行！薛瑞元示警2病毒最重要　必要時開特別門診

今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

不想返鄉！年輕人「曝投票1狀況」爆尷尬　PTT炸鍋：血淚換來的

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽、巨蟹小心破財

新冠疫情又升溫...明年1月達高峰　南投50+打莫德納疫苗有好康

台灣9成企業難覓符合人才　台大攜手產業界打造競爭力

113年全中運在台北　「麟洋配」擔任賽事代言人

Cheap轟《帝王條款》「在醜化台灣行人」　律師不忍了！

大讚〈帝王條款〉！她點出「台灣交通問題」：應把所有人畫成皇帝

春節恐有多重病原流行！薛瑞元示警2病毒最重要　必要時開特別門診

今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

不想返鄉！年輕人「曝投票1狀況」爆尷尬　PTT炸鍋：血淚換來的

大馬核彈蕭佩兒來了 雄偉車頭燈吸粉2千2百萬認證

5歲女童被同學爸爸亂摸！　長大寫聯絡簿揭獸行...噁阿北判囚

花蓮男低頭昏睡「車打D檔」！警攔查酒測超標　車內搜出安毒

爺爺剛去世！男大生同天遭鯊魚啃咬　「海中大噴血」驚險畫面曝光

防房企風險　中共中央經濟工作會議：滿足合理融資

LK-99是常溫常壓超導體？　南韓驗證委員會：毫無根據

遏止改裝車歪風　屏東警積極取締開2告發單

總統大選倒數一個月！日媒：賴清德民調居冠　侯友宜「全力衝刺」　

持刀殺死臥床母…他落網崩潰！姊慟曝「動手原因」：可能壓力太大

LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦

生活熱門新聞

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

恐跌破8℃　2波冷空氣「後面的更強」

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

超派炸雞創始店突換人經營　超哥證實

人妻撿手機送警局！被告偷竊怒：社會怎麼了

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

聖誕節有人陪！12月桃花旺TOP4星座

挑戰首波寒流時間曝　周末「溼答答冷氣團」先來

2024年三生肖財運最旺

更多熱門

相關新聞

網友聲援《帝王條款》學生　Cheap：有種嘲諷同性戀

網友聲援《帝王條款》學生　Cheap：有種嘲諷同性戀

桃園東興國中一名學生先前參加「112學年度全國學生美術比賽」，以名為《帝王條款》的畫作，奪得漫畫類特優獎。不過網紅Cheap認為是醜化台灣行人。得獎學生心情大受影響，校方緊急將相關祝賀文刪除道歉，並對學生加強心理輔導。而Cheap粉專上也有不少人聲援學生，引發論戰，對此Cheap回文「有種就去嘲諷同性戀、原住民。」

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

屏東南榮國中文武雙全勇奪25金

屏東南榮國中文武雙全勇奪25金

「帝王闖紅燈」牽小孩又低頭滑手機　網轟：最爛身教

「帝王闖紅燈」牽小孩又低頭滑手機　網轟：最爛身教

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

關鍵字：

帝王條款東興國中特優Cheap財經網美胡采蘋Emmy追劇時間

讀者迴響

熱門新聞

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚猝逝「混亂27hrs」完整時間軸一次看！

周海媚前夫悲痛發聲：久久不能平靜

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面