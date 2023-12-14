　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲議會決議挺台　籲經濟安全合作、簽供應鏈協定

▲▼歐洲議會。（圖／翻攝自Facebook／European Parliament）

▲歐洲議會。（圖／翻攝自Facebook／European Parliament）

文／中央社

歐洲議會大會13日通過最新挺台決議，要求歐盟「盡快展開與台灣（洽簽）供應鏈韌性協定的作業」，並增強支持台灣出席多邊及國際場合、邀請台灣與歐盟合作改革世貿組織（WTO）。

歐洲議會（European parliament）在今年最後一次大會中通過歐洲聯盟（EU）與台灣貿易及投資關係的最新決議，對歐盟執行委員會（European Commission）和歐盟對外事務部（European External Action Service，EEAS）提出多項要求。

歐台貨品及服務貿易量在2022年合計達到976億歐元（約新台幣3.3兆元）的新高，決議文表示雙邊貿易「有巨大的潛力可提升這些數字」，並指出在保護關鍵基礎建設、對抗外來經濟脅迫，以及經濟安全等重要領域有合作機會。

決議文要求歐盟從目前已達部長級的歐台「經濟及貿易對話」（TID）機制更進一步，透過正式的雙邊協定增強合作，包括「供應鏈韌性協定」和議會不斷重申呼籲的雙邊投資協定（BIA）。

決議文催促執委會和對外事務部盡快展開與台灣的供應鏈韌性策略和雙邊協定作業，不僅要從互利角度因應雙方供應鏈弱點，也要著眼於強化「矽盾」以保護台灣安全。

歐盟執委會一直拒絕展開與台灣洽簽任何雙邊經貿或投資協定，5年來歐洲議會積極推動、試探執委會能接受的模式，包括這次加碼提出「供應鏈韌性協定」的新方向。

不過歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在12日赴議會報告歐台關係時仍未鬆口，避答是否有興趣與台灣洽簽「供應鏈韌性協定」。

歐盟正試圖推動世界貿易組織（WTO）的改革，尤其是幾近癱瘓的爭端解決機制，議會在這次決議文也鼓勵台灣積極參與改革合作，邀請台灣考慮加入歐盟主導的WTO臨時上訴仲裁多邊協議（Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement）。

此外，決議文也要求執委會和歐盟27個成員國促進鼓勵與台灣的文化、教育交流，以提升科學和學術上的合作，有助於擴大貿易和投資關係。

ET快訊
甜美女跑者「跑一半脫衣」爆紅！被抓包P圖真實模樣全場看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲議會決議挺台　籲經濟安全合作、簽供應鏈協定

大學生「TikTok惡作劇」警找到5屍　校方：是大體老師

史上首次！COP28達成「終結化石燃料」協議　產油國退讓背後藏隱患

台男旅遊曼谷被車撞「醫院拒收」亡　泰國政府下令嚴查

越南對習近平彈一中舊調　新表態「香港是中國內政」

大學生TikTok「水箱放假屍體」惡作劇　警到校查出4男1女無名屍

大學生惡作劇「學校水塔有屍體」　警一查真的撈出5具遺體

「鋼鐵香蕉」台灣人狂下海量訂單　日商驚呆：你們想要怎麼使用它

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

女老師為未成年學生「肉體授業」被逮　囚犯照曝光驚為天人

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

運將違規與騎士爆衝突　一言不合揮拳挨罰＋判拘

歐洲議會決議挺台　籲經濟安全合作、簽供應鏈協定

大學生「TikTok惡作劇」警找到5屍　校方：是大體老師

史上首次！COP28達成「終結化石燃料」協議　產油國退讓背後藏隱患

台男旅遊曼谷被車撞「醫院拒收」亡　泰國政府下令嚴查

越南對習近平彈一中舊調　新表態「香港是中國內政」

大學生TikTok「水箱放假屍體」惡作劇　警到校查出4男1女無名屍

大學生惡作劇「學校水塔有屍體」　警一查真的撈出5具遺體

「鋼鐵香蕉」台灣人狂下海量訂單　日商驚呆：你們想要怎麼使用它

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

女老師為未成年學生「肉體授業」被逮　囚犯照曝光驚為天人

華爾街日報專訪　吳釗燮：大選後將卸任外交部長

大馬侯友宜後援會成立　逾百台商喊凍選

葉倫：美國通膨率2024年應會回落至2%

歐洲議會決議挺台　籲經濟安全合作、簽供應鏈協定

大學生「TikTok惡作劇」警找到5屍　校方：是大體老師

退休教授李怡嚴捐8500萬積蓄　再捐「6萬冊藏書」給清大圖書館

史上首次！COP28達成「終結化石燃料」協議　產油國退讓背後藏隱患

韓星GD遭控涉毒　警方確認「無嫌疑結案」不移交檢方

不爽被擋路…他朝烏龜車「比中指」挨告！法官2原因判無罪

台男旅遊曼谷被車撞「醫院拒收」亡　泰國政府下令嚴查

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

國際熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

學生謊報學校水塔藏屍　一查竟是真的

「鋼鐵香蕉」爆紅　台灣人狂買

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」網友反應兩極

女老師為學生肉體授業　囚犯照驚為天人

越南重彈一中舊調　新表態香港是中國內政

她300人斬！記者找上她爸　揭穿女兒色情事業

跪著叫主人！前CEO逼女秘書簽「性奴合約」

老司機趁塞車爽看AV！　後車駕駛看傻眼

台男曼谷被醫院拒收亡　泰政府要查了

史上首次！COP28達成終結化石燃料協議

不只北海道！日本又爆「大量魚屍」漂浮

日本修法保護旅館業　防奧客要求下跪道歉

走紅毯「露屁股蛋」！新娘沒發現婚紗破洞

更多熱門

相關新聞

歐洲議會通過　 2035年起禁止販售化石燃料新車

歐洲議會通過　 2035年起禁止販售化石燃料新車

歐洲聯盟（EU）欲立法最晚2035年起禁止販售汽柴油新車，法案今天獲得歐洲議會最終批准。歐盟也鎖定目標，力拚到了本世紀中，歐洲全面禁止排放二氧化碳車輛上路。

歐洲議會通過年度外交安全2報告　納入挺台條文

歐洲議會通過年度外交安全2報告　納入挺台條文

歐洲議會代表團訪台！蔡英文今將親自接見

歐洲議會代表團訪台！蔡英文今將親自接見

歐洲議會議員被查收賄　卡達警告

歐洲議會議員被查收賄　卡達警告

歐洲議會美女副議長4900萬贓款塞爆行李箱　畫面曝光

歐洲議會美女副議長4900萬贓款塞爆行李箱　畫面曝光

關鍵字：

歐洲議會雙邊經貿協定

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！過來人狂推一款已消失飲料

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣全場看傻

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

基隆民宅大火　烈焰衝出窗戶

鄭家純馬爾地夫上身「全日空」

談免頭期款政策　趙少康：以前買不到，現在可量力而為

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面