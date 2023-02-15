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歐洲議會通過　 2035年起禁止販售化石燃料新車

▲上汽大眾寧波廠。（圖／CFP）

▲全球汽車工廠逐步走向廢止生產販售汽柴車。（圖／CFP）

文／中央社史特拉斯堡14日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）欲立法最晚2035年起禁止販售汽柴油新車，法案今天獲得歐洲議會最終批准。歐盟也鎖定目標，力拚到了本世紀中，歐洲全面禁止排放二氧化碳車輛上路。

法新社報導，歐盟各成員國已批准有關禁售汽柴油新車的法案，儘管新法在歐洲議會（The European Parliament）受到最大團體保守派議員的反對，但如今法案通過後，在即將召開的歐盟部長級會議就會正式立法。

法案支持者表示，這讓歐洲車廠有清楚時間表來將生產重心轉向零排放的電動車，同時帶動相關投資，以協助對抗來自中國與美國的競爭，進而有利歐盟達成2050年之前成為「氣候中和」經濟體的雄心，也就是達到溫室氣體淨零排放。

歐盟執行委員會（European Commission）副主席堤孟思（Frans Timmermans）對歐洲議會議員發出警告說：「我提醒各位，從去年到今年結束前，中國將在國際市場上推出80款電動車。」

「這些是好的車輛，價格也將越來越可負擔。我們不能輸，我們不想把這個必要產業拱手讓給外人。」

然而，反對新法的人辯護說，歐洲若要如此猛烈切斷內燃機車輛的製造，無論業者或許多駕駛人都還沒做好準備。這麼做可能危及數十萬人飯碗。

中間偏右歐洲人民黨（European People's Party, EPP）歐洲議會議員吉西克（Jens Gieseke）表示：「我們的提案是…讓市場來決定，要達成我們的目標，哪種技術最合適。」

他指出，綠黨與社會黨歐洲議會議員宣稱駕駛電動車成本更低的說法，已經因為能源價格飆漲危機而「無效」。

吉西克還說：「德國有60萬人在內燃機製造業工作，這些人的飯碗可能不保。」他並呼籲歐盟執委會重新考慮將禁令擴大至卡車與巴士的計畫。

歐洲人民黨還警告說，歐洲可能出現「哈瓦那效應」（Havana effect），也就是若實施燃油新車禁售令，民眾因為買不到或買不起電動車，而繼續駕駛老舊排氣車。

此外，反對新法者說，歐洲電動車的電池都是由外國競爭者製造，例如美國。但堤孟思表示，在歐盟當局支持的投資加持下，歐洲電池產量將提高。

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