姚立明曝「不會棄保」3關鍵原因　柯鐵粉對侯厭惡度近8成

▲賴清德競選總部主委姚立明分析選舉情勢。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數30天，政壇高度關注是否可能形成棄保，對此，民進黨總統候選人賴清德競總主委姚立明分析，現在3個棄保的因素都不存在，其一是民眾黨總統候選人柯文哲擁有10幾趴基本盤，這群人非常忠貞，其二是支持柯文哲的人，對國民黨總統候選人侯友宜厭惡度高達7成5至8成，其三是柯公布內參民調還是贏侯，怎麼會當「安哲秀」？

姚立明昨天中午與不分區立委提名人「萬老師」郭昱晴一同接受網路直播節目「齊有此理」專訪。

姚立明在訪談過程中「鐵口直斷」說，3個棄保的因素都不存在，第一個因素是，要「沒有基本盤的人」，例如親民黨主席宋楚瑜第二次及第三次的選舉，民調大約都10幾趴，可是他是屬於泛藍軍的一塊，所以會被棄到只剩下5％，不過，柯文哲不一樣，柯有政黨支持度10幾趴以上，那就是他的基本盤。

姚立明說明，能夠表態支持某個黨，對於該黨的候選人會非常忠貞，舉例來說，民進黨總統候選人賴清德得到35至40％的支持，實際上的政黨支持度只有不到30％，而候選人一定要增加中間選民才會贏，中間選民佔比約40％，且目前這些人還有40％尚未表態支持誰，換句話說，有16％以上的人可能會往左邊或右邊灌，這也是最後30天賴、侯、柯要爭取的。

對於第二個因素，姚立明說，是「厭惡度都超過7成」，根據民調交叉分析，支持柯文哲的人，對於侯友宜的厭惡度高到75％至80％，就算不投票也轉不過去，所以就不會棄保。他說，原來有一部分沒有那麼討厭侯友宜的柯文哲支持者，「已經移走了」，原來柯文哲擁有20幾％支持度，但在君悅事件後，支持度「咚咚掉」，顯示那群人跑了。

對於第三個因素，主持人王時齊詢問，過去韓國國民的黨候選人安哲秀也擁有一定的支持度，台灣大選是否重演「安哲秀」？姚立明說明，他認為可能性不高，台韓《選罷法》規定不同，韓國可以明目張膽地說「我不選請支持者支持他」，可是台灣幾乎不可能，更重要的理由是，柯文哲至今還在公布自己贏侯友宜的內參民調，如果柯認為贏侯，那應該「棄侯保柯」，怎麼會當「安哲秀」？