迴力鏢？昔批綠房貸一成自備款政策買票　趙少康：時空背景不同

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副手趙少康提出青年貸款購屋政策，免付頭期款、貸款額度最高新台幣1500萬元且利息補貼5年；不過被抓出趙少康在2018年，曾批評民進黨時任內政部長徐國勇拋出的房貸只需一成自備款，會造成泡沫化。趙少康今（13）日受訪時說，時空背景已不同，不能相提並論；至於曾自爆「20歲買2、3間公寓」，被質疑炫富，趙於政大演講時則說，那時候一坪兩三萬而已，那時候有能力，現在年輕人沒能力嗎？

繼民進黨副總統候選人蕭美琴昨晚赴政治大學為學生演講，趙少康今晚也前往與學生對談。會前受訪時被問到青年買房政策被質疑雙標，趙少康解釋，當時時空背景不同，五年前實價登錄不太確實，這兩年做的比較確實了，銀行貸款的風險沒那麼大，實價登錄很清楚，當然政府也要加強稽查，銀行也會有房地產專家，管控風險等等，「時空背景不一樣，狀況不同」。

另外，對於三黨的副手辯論「是否用英文」？趙少康笑說，我們要選中華民國的總統和副總統，沒聽過辯論要用英文的，「英文是很重要，很方便，但沒聽過副手要用英文辯論的，當然有這種想法也很有趣」。

被問到侯友宜的民調上升，趙少康說，他和侯友宜互補性很高，也說侯友宜也很會演講，台語講得不比謝龍介差，要講中文時都會先在腦海翻譯一下，之後將啟動全台掃街拜票，多和選民接觸。