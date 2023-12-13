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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜車掃首站在高雄！挑「全台最大里」出發　沿路全是國旗海

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

2024總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜今（13）日南下高雄，第一站前往侯康高雄競選總部授證典禮，親自授戰旗給總會長洪俊德後，立即前往「全台最大里」左營福山里啟動全台車掃，他說他在南部長大，最後一哩路，就從南部開始「大車拚」拚回去，強調一定團結一起贏！

▲▼侯友宜車掃首站在高雄！挑「全台最大里」出發　沿路國旗飄揚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲侯友宜車掃首站在高雄！挑「全台最大里」出發。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼侯友宜車掃首站在高雄！挑「全台最大里」出發　沿路國旗飄揚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲侯友宜車隊掃街「首站選高雄」。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼侯友宜車掃首站在高雄！挑「全台最大里」出發　沿路國旗飄揚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

侯友宜今天從高雄開始，一連兩天展開車隊掃街造勢活動，下午抵達高雄後，第一站先到高雄競選總部，授戰旗給總會長洪俊德，大批支持者也熱烈高喊「侯友宜凍蒜！侯友宜凍蒜！」洪俊德則回贈包子、粽子給他，希望他高票當選，選票一直來。

侯友宜在台上表示，今天是12月13日，離總統大選只剩一個月，此時此刻時間不多，一眨眼就過去，進入選戰最關鍵一條路，開始大車拚一定從南部開始，因為人親土親，他在南部長大，長大去北部闖蕩，但對故鄉感情永遠不變，所以他選擇從南部開始，拚回最後一哩路！

緊接著，他前往左營福山公園，從全台人口數最多的福山里正式啟動全台車隊掃街活動，並帶著立委候選人李眉蓁沿路狂掃左營楠梓地區，沿路商家和民眾也揮舞國旗回應，熱烈支持侯友宜。

▲▼侯友宜車掃首站在高雄！挑「全台最大里」出發　沿路國旗飄揚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼侯友宜車隊掃街從高雄出發，要一路「大車拚」拚回去。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼侯友宜車掃首站在高雄！挑「全台最大里」出發　沿路國旗飄揚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

在結束左營楠梓區的車隊掃街行程後，侯友宜晚上還將到吉林街夜市拜票，明天一整天也持續在高雄車隊掃街「大車拚」，早上在旗山區、阿蓮區、路竹區，下午在岡山區、梓官區、橋頭區、大社區。侯友宜歡迎大家跟他逗陣行，呼籲明年1月13日就投3號，「投侯康就OK」。

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