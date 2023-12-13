外交路線遵循蔡英文　柯文哲：對美中原則就是no surprise

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲13日接受網路節目專訪，日前表示外交路線要延續總統蔡英文路線，「美國人對他很滿意，蔡做得好也不用否定她，但應對中國的關係要改變」。柯說，他知道自己在中國大陸是有信用的人，「雖然有時候對我講話不太喜歡，但至少他知道我不會搗蛋，不會讓他們頭痛」，不管對美國或中國，原則就是no surprise。

柯文哲說，很意外美國人對於蔡英文的外交路線是滿意的，但蔡若做得好也不用否定她，「所以她跟美國維持良好關係，那好吧，台美關係就這樣，可是應對中國的關係要改變」。

對於兩岸關係問題，柯文哲說，是次要敵人不是主要敵人，所以為什麼雙城論壇辦得成？因為他不是對岸最討厭的人。對北京、對美國他都是次要的敵人或是人選，是可接受的人，取一個平衡就好，美中對抗架構短期不會改變，要討好兩邊太難了，如果要給台灣找一個最安全平衡點就是雙邊都是可接受。

柯文哲指出，大陸有一個概念是「關係好一切都可以談，關係不好一切不能談」，這麼多年下來，不敢說關係好，但至少知道我的風格，有交流還是有差，「我知道我在中國大陸是有信用的人，雖然有時候對我講話不太喜歡，但至少他知道我不會搗蛋，不會讓他們頭痛」。柯說，不管對美國或中國，原則就是no surprise。

柯文哲還說，北京最在意的就是不可以講出「國與國」或是「中國與台灣」。他表示，當年李登輝就說過，是特殊關係，把國與國拿掉、非常非常特殊；如果還混不過去，內政問題就內政部處理，如果是國與國關係就外交部處理，可是現在還有陸委會，因為這樣，我們認為台灣與大陸是特殊關係。柯說，「這樣講是會過關的，一定要表示不是國與國關係」。