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社會 社會焦點 保障人權

女藝術家同居董座！狂曬名牌包甜喊：有人疼很幸福　正宮怒告

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲台北董座偷吃小三挨告，法院判他和小三連帶賠償100萬。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名貿易公司董座偷吃研究所女同學，對結縭17年的妻子提出離婚後，就般家和小三同居，期間小三不斷在臉書曬香奈兒、PARDA、Bottega Veneta等名牌包紙袋，甜喊「開心的不是有新包包而是有人疼」，讓正宮傷心對兩人提告求償400萬。台北地院審理，判董座和小三侵害配偶權，應連帶賠償100萬元。

正宮指控，她婚後和丈夫齊力經營事業，由丈夫擔任董事長。2010年12月丈夫卻突然提出離婚並搬離住處，她才輾轉得知丈夫偷吃研究所女同學，小三不僅喊他「老公」，兩人還一同前往烏來泡湯、過夜，丈夫甚至報公司的帳，為小三購買許多精品包和服飾，等於用夫妻共同努力的所得搞外遇，讓她知情後大受打擊，提告向兩人求償4百萬元。

正宮舉證，小三不僅在臉書曬香奈兒、PARDA、Bottega Veneta等名牌包紙袋，還放上戴名錶的照片，並於下面回覆推文時稱「百達翡麗手錶，○○鐘錶，一台賓士的價錢」，又在臉書曬LV包紙袋表示「謝謝那個有眼光的男人」、「有人疼很幸福」，「今天這2個包，1個是全台1件，1個是全台2件，還蠻不錯的新款」，同日又到ZARA狂買11件衣服，絕大部分都和丈夫信用卡消費紀錄吻合。

全案審理時，董座和小三都否認外遇。董座表示，小三是他研究所同班同學，也是他開設的藝術公司旗下藝術家，兩人僅因上課、業務往來見面。另有些禮品是他自用或未來準備贈送給客戶，僅讓小三借名牌袋子拍照，或因她信用不良才借她信用卡消費，都無法因此就證明兩人有超友誼關係。

法官審理認為，根據鐘錶公司回函，並無董座消費名錶紀錄，難以證明他贈錶給小三。不過兩人同居蘆洲、出遊、住飯店屬實，且根據董座消費紀錄，及小三張貼臉書文記載「開心的不是有新包包而是有人疼」、「老公送的」，可見董座確實送小三名牌包、鞋子、衣物等，已逾越一般男女關係，審酌人夫為3家公司董座、小三經營印尼峇里島Spa會館等情，判兩人連帶賠償100萬元。全案還可上訴。

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