「天王級千萬邁巴赫」現身台中！車主曝「脫困模式」：會上下跳

▲台中街頭今日出現一台罕見賓士邁巴赫GLS600，要價千萬，全台約20台，吸引不少目光。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市街頭今（13）日出現一輛罕見的賓士奢華休旅車「邁巴赫GLS 600」，吸引不少民眾目光，該車售價1000萬起跳，還曾因為賓士送了一輛給周杰倫，引起熱議，全台大約只有20輛左右。陳姓車主透露，台中大約5、6名車友，自己等了1年多才拿到車，覺得最特別的應該是「脫困模式」。

▲車側有著邁巴赫經典LOGO，外觀也有滿滿鍍鉻飾條，專門鎖定頂級客群。（圖／記者許權毅攝）



賓士邁巴赫Maybach旗下這台最奢華的運動休旅車「GLS 600」，車頭有著滿滿鍍鉻飾條，車側也有著經典邁巴赫「三芒星」LOGO，看上去相當氣派。今日現身台中北區街頭，馬上吸引不少用路人目光，頻頻行注目禮。

記者實際詢問陳姓車主，他透露，當初購入約1000萬出頭，買車等了1年多才拿到，開起來覺得安全感相當好，據他所知，在台中大約只有5、6輛，算是比較罕見，在路上確實會比較吸引民眾關注。

▲該車陳姓車主透露，當初購入等了一年多才拿到，確實常常吸引目光。（圖／記者許權毅攝）



被問到車子有什麼特別之處？陳姓車主透露，應該是就是「脫困模式」，如果遇到沙地、崎嶇山路，車子能夠搖擺脫困，不會刁車。該模式會上下跳動，有人說就像是「在車裡開趴踢」，也有人害羞笑稱「車震模式」。

▲▼賓士邁巴赫GLS600在2020年首度引進台灣，車內還有專屬香檳杯空間，相當奢華。（圖／ETtoday資料照）



邁巴赫GLS600在2020年初次登台，當初就以頂天規格吸引不少「峰頂客層」，車上可配備專用鍍銀香檳杯、置杯架，可謂是奢侈到極點。內裝用大面積Nappa真皮、亮面木紋飾板等高檔素材的運用，配有MBUX一體式數位化儀表板、Burmester高階 3D 環繞揚聲器、後座影音娛樂系統（含雙 11.6 吋觸控螢幕）、後座觸控面板等多樣化科技配備，將之稱為移動式頂級小套房可說是一點都不為過。

此外，天王周杰倫曾在2020年收到賓士送上一台GLS 600，當成該年的聖誕節禮物，當時周杰倫還大讚「後座真的蠻誇張的」，立刻引起網友熱議。

▲周杰倫在2020年曾收到這台「聖誕禮物」，大讚後座很誇張。（圖／翻攝自周杰倫IG）

