無照少年雙載對撞「彎道火箭」　21歲女友吐血亡...2騎士下場曝

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區詹姓男子騎「彎道火箭」KTM 390 Duke黃牌大重機，行經北新路169巷口時，未注意該路段限速，且連續出現3次「慢」字指示，4秒後與騎乘共享機車情侶發生碰撞，17歲周姓騎士與後座21歲林姓女友噴飛，林女撞擊電線桿身亡。痛失愛女的父母難過提告。士林地檢署依過失致死罪起訴詹男，涉同罪名周男由少年法庭審理。

這起嚴重車禍發生於今年3月28日21時59分許，詹男騎乘黃牌重機沿淡水區北新路往中山北路方向行駛，行經北新路169巷口時，未注意該路段限速50公里，且有3次「慢」字警告駕駛人前面路況變遷，應減速慢行。

▲詹姓男子騎乘「彎道火箭」KTM 390 Duke黃牌大重機，與無照情侶對撞。（資料圖／警方提供）

然而，詹男「4秒衝89公尺」到北新路141巷時，與正要起步左轉往北新路184巷的機車情侶發生碰撞，17歲周姓騎士與後座21歲林姓女友當場人車倒地，林女因猛烈撞擊路旁電線桿大量吐血，經緊急送醫，深夜11時許仍因顱內出血不治身亡。

痛失愛女的父母難過提告，檢警根據行車事故鑑定、監視器畫面等，認詹男未減速行駛，周姓少年無照且未看清來往車輛，未讓車道上行駛中車輛先行，2車因此發生碰撞，依過失致死罪起訴詹男，涉同罪名的周男另由少年法庭審理。