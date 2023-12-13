拚國會「獨立過半」！國民黨估至少拿50席　15立委激戰區曝光

▲國民黨力拚50席，國會要政黨輪替。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統大選倒數計時，藍綠白鏖戰最後31天。國民黨主席朱立倫今（13）日於中常會上透露，區域立委選情有15席激戰區，這將攸關國民黨或在野聯盟能否達成國會過半，因此要請組發會分析檢討，目標立委席次極大化。文傳會主委林寬裕會後受訪則說，15席中台北2席、新北3席、桃園2席，剩下的則不便透露；據了解，另外包括新竹1席、台中2席、高雄2席、台東1席、平地跟山地原住民各1席。

林寬裕於中常會後受訪表示，選情激烈有目共睹，立委15個激戰區，包括台北市2個、新北3個、桃園2個等，全台加起來15個，不僅關係國家發展，也關係立法院工作、民意反應，國民黨會全力以赴爭取認同，但確切的激戰區域，因每一個都必須努力，15區從媒體報導中可知，外界大概都有特定想法，因此不適合把區域講出來，每一區都很重要。

黨務人士則透露，15席激戰區，除了台北2席、新北3席、桃園2席外，另外包括新竹1席、台中2席、高雄2席、台東1席、平地跟山地原住民各1席。

15席激戰區該如何做最後衝刺？林寬裕回應，不管是在組織或空戰文宣，選情真的激烈，會一再地提出更好的政策跟大政方針，爭取選民認同，當然不同縣市有不同的選民跟想法，都會針對特定區域，像是中南部選情比較混沌不明的，總統跟立委都會全力以赴。

林寬裕提到，過去黨主席朱立倫曾講過，國民黨應可拿到50席以上的立委席次，這將會是目標，希望能夠單獨或是跟在野勢力結合，在立法院過半，目前區域73席中，有15席特別激戰，即使有相對優勢的區域，也不會因為領先就鬆懈，都會盡力爭取支持。