最後一哩路！侯友宜車隊掃街「首站選高雄」　一路大車拚回去

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

2024總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜今（13）日南下高雄，第一站前往侯康高雄競選總部授證典禮，親自授戰旗給總會長洪俊德。他在場向支持者喊話表示，選戰進入倒數關鍵，他在南部長大，最後一哩路，就從南部開始「大車拚」拚回去，強調一定團結一起贏！

▲侯友宜車隊掃街「首站選高雄」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜親授戰旗給總會長，強調團結一起贏。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜今天從高雄開始，一連兩天展開車隊掃街造勢活動，第一站先到高雄競選總部，授戰旗給總會長洪俊德，大批支持者也熱烈高喊「侯友宜凍蒜！侯友宜凍蒜！」洪俊德則回贈包子、粽子給他，希望他高票當選，選票一直來。

侯友宜在台上表示，今天是12月13日，離總統大選只剩一個月，此時此刻時間不多，一眨眼就過去，進入選戰最關鍵一條路，開始大車拚一定從南部開始，因為人親土親、你親我，他在南部長大，長大去北部闖蕩，但對故鄉感情永遠不變，所以他選擇從南部開始，拚回最後一哩路！

▲▼侯友宜車隊掃街從高雄出發，要一路「大車拚」拚回去。（圖／記者吳世龍攝）

面對現場支持者熱情的支持歡呼，侯友宜說，雖然目前沒贏，但最後絕對團結一起贏，他感謝大家的支持與疼惜，絕對和8立委參選人一起展現團結氣勢，有一定勝選的決心。

「8年了！民進黨夠了！」侯友宜怒嗆民進黨是無能政府，讓人民日子不好過，疫情最嚴峻時候，要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，連口罩都沒有，甚至民生問題連蛋也沒蛋，非常沒良心，一定要還人民一個公道！

▲侯友宜力挺8名立委參選人，呼籲支持者一定要出來投票爭一口氣。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜要支持者用選票拚一口氣，明年1月13日出來投票，一定要政黨輪替，讓民進黨反省，他也會用務實穩健的精神經營國家，呼籲大家總統大選一定要投3號，讓他來做事，因為他絕對比另外兩位候選人好。

接著，他也力挺國民黨推出的8名高雄市立委參選人，強調南部不能再這樣過了，不只他要當選，8名立委也要凍蒜，這樣他才好好做事，立委也能為地方拚建設。最後他高呼「總統投3號，做大家的靠山，有山有水，台灣才會水！」