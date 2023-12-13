【廣編】碳纖維奇蹟！MON CARBONE BLACKDIAMOND行李箱2023年正式上市

▲BLACKDIAMOND全系列商品。



圖、文／MON CARBONE提供

碳纖維以輕質且堅固的特性，正引領著旅行用品領域的創新潮流。在行李箱、背包與其他旅行配件中的運用，為旅行提供了更輕便耐用的選擇。碳纖維作為一項創新奇蹟，為MON CARBONE自2007年成立以來，品牌發展的核心元素；將過去多半用於航太與超跑工業的碳纖維，運用品牌的專利技術，將其輕質、高強度的特性，拓展至時尚生活與旅行精品；不僅體現了科技的進步，也成為MON CARBONE不斷精進的動力。

碳纖維獨特的外觀與未來設計感，使其成為新的時尚代名詞；MON CARBONE為熱愛旅行旅和專業商務人士打造最新的碳纖維旅行用品；以碳纖維高科技與未來風格的特性碳打造皮件、旅行用品及行李箱；其輕巧耐用的高性能，讓產品不僅只是旅行配件，更是MON CARBONE期望與顧客分享的科技奇蹟。

目前MON CARBONE商品僅於其官網與全球知名電商平台展售，日前在台北中泰樂生活成立快閃專區，展售各式時尚行李箱與精品皮具商品。快閃專區期間：2023/12/06 – 2024/01/05

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