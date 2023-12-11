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屏東優良客運駕駛選拔活動開跑　投票抽行李箱等好禮

▲屏東優良客運駕駛選拔活動開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東優良客運駕駛選拔活動開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為勉勵客運駕駛長服務貢獻與打造優質公共運輸環境，屏東縣政府自即日起至113年1月15日推出「112年屏東縣優良駕駛選拔活動」，期許透過該活動鼓勵每位公車駕駛長，確保乘客或是路人交通安全，樹立公共運輸標準典範；凡於活動期間參與投票之民眾，將有機會獲得行李箱等多項好禮，歡迎民眾踴躍投票。

▲屏東優良客運駕駛選拔活動開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東優良客運駕駛選拔活動開跑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府交通旅遊處表示，在屏東縣內營運市區公車及公路客運的三家客運業者：屏東客運、高雄客運及國光客運，分別推薦優秀駕駛長共17名參與票選，民眾可投票選出心中的優良駕駛長，就有機會獲得Samsonite Minter 系列 22 吋可擴充行李箱一個，還有空氣清淨機及全聯禮卷等多項好禮。

交旅處表示，每個人無論在通勤、通學時期或是休閒旅遊中，都曾經有搭乘公共運輸的經驗與回憶，駕駛長手握的方向盤，關係到車上每一位乘客的安危，駕駛長貼心服務，乘客表達謝意，增添社會多一份溫馨關懷，成為屏東多一度的溫暖，故藉此活動來鼓勵駕駛者服務熱忱，乘客給予感謝回饋，共同擴大強化屏東公共運輸路網，打造更完善便利服務平台。
這次投票方式分為網路投票及紙本投票，民眾只要掃描海報中的QRcode填寫完成並送出，或至台鐵屏東車站、潮州車站、水門轉運站、恆春轉運站、海口港、竹田驛站及屏東縣政府等7個地點領取投票卡，填寫完整的基本資料後，投入投票箱即具有抽獎資格，每人限投一次。

相關活動詳情及抽獎結果將公告於「屏東縣政府交通旅遊處屏東go好玩」臉書粉絲專頁，活動時間12月11日至113年1月15日止；欲了解屏東最新活動或縣內公車動態資訊，可下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP。

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