以為器官要被摘除！醉男急診室暴走攻擊醫護　酒醒後悔來不及了

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子日前醉倒路邊，警消將他送往板橋醫院救治，不料他突然起酒瘋大聲咆哮，還攻擊一名醫護人員，造成他頸部擦挫傷，警方到場將他帶回派出所，待他酒醒懊悔自己脫序行為，表示當時以為器官要被摘除，才會失控動手，訊後依違反醫療法暨恐嚇、傷害移送偵辦。

▲▼板橋醉男大鬧急診室，警方到場將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，上個月（11月）30日凌晨4時許，43歲劉姓男子酒醉路倒在板橋區四維路的超商前，救護人員獲報到場，將他送往新北市立聯合醫院板橋院區救治，就在醫護人員為他抽血檢傷時，劉男突然起酒瘋，從病床掙脫，大聲對醫護人員咆哮辱罵三字經。

事發當時，所有醫護人員紛紛走避，劉男衝到護理站，對急診室約聘人員李姓男子攻擊，徒手掐住他脖子，造成他頸部擦挫傷，警方獲報趕抵，依現行犯將他逮捕帶回派出所，劉男酒醒後對脫序行為相當懊惱，表示以為器官要被摘除，才會激烈反抗，訊後依違反醫療法暨恐嚇、傷害罪移送偵辦。

警方呼籲，依醫療法第24條及第106條規定，為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施，違反規定者最高可罰30萬元。