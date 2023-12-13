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社會 社會焦點 保障人權

快訊／摩天輪「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

▲▼ 。（圖／截取自影片）

▲網路流傳有一對男女在台中某商場摩天輪車廂內進行性行為的3分鐘影片，警方已在去年就將女子通知到案。（圖／截取自影片）

記者白珈陽／台中報導

近日網路流傳有一對男女在台中某商場摩天輪車廂內進行性行為的3分鐘影片，全程沒有打碼畫面辛辣，案經台中港務警察總隊調查，原來影片是在1年前流出，當時警方就接獲民眾報案，也順利通知影中女主角到案，女子坦承涉案，但供稱不認識掌鏡（一同性交）的男子，也不知影片為何被上傳網路。全案警方依妨害風化罪嫌將女子移送法辦，但男子並未查緝到案。

台中港務警察總隊指出，有關該段不雅影片，經比對影像，此案去年（2022年）11月初即接獲民眾檢舉，稱在國外網站看見該段影像，認涉有妨害風化之嫌，遂向警方報案。

▲台中港務警察總隊。（圖／截取自Google Maps）

▲台中港務警察總隊去年將女子通知到案。（圖／截取自Google Maps）

警方通知女子（33歲）到案，女子坦承與不知名男子在摩天輪中拍攝不雅影片，但不知被何人上傳網路。去年12月底，警方依妨害風化罪嫌將女子移送台中地檢署偵辦，至於影片中掌鏡、同時也是與女子性交的男子，並未被警方查獲。

由於該影片的背景指出地點是位於台中海線某商場，該商場今天開啟內部會議，會後向媒體表示，館方都未接獲警方通知或民眾投訴，至於是否對影片中的男女提告，將與律師進一步研議。

本案緣起於網路近日流傳一段性愛畫面，影片顯示，一名戴著口罩、身穿橘色背心及牛仔外套的年輕女子，在商場店家前閒晃，背景是在台中一處商場，畫面由另一名男子掌鏡。

影片打上字幕，男子問「妳想要找什麼？」女子回「摩天輪！」隨後畫面便帶到該商場的摩天輪，接著轉入車廂內，2人用雨傘遮擋其他車廂的視線，女子拉下男方褲頭露出生殖器進行口交，女子再脫去衣物，2人以「老漢推車」的性愛體位性交，過程還拍攝海港風景，影片全長約3分鐘。

▲▼ 。（圖／截取自影片）

▲▼2人在摩天輪車廂內以「老漢推車」的體位性交，過程中還拍攝海港風景。（圖／截取自影片）

▲▼ 。（圖／截取自影片）

警方呼籲，切勿於公開場所拍攝是類影片，並勿散布、播送或轉傳，以免觸犯刑法第235條散布猥褻影像罪。

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