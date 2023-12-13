野外露出攻進台中摩天輪！「老漢推車」鹹溼PO網　警方要查了

▲台中一處商場驚傳摩天輪活春宮影片。（圖／截取自影片）

記者白珈陽／台中報導

網路近日流傳一段性愛畫面，一對男女在台中一座商場摩天輪上演活春宮，影片中還打上字幕「妳想要找什麼？摩天輪！」顯是刻意要在摩天輪車廂內進行性行為。案經媒體報導，許多網友戲稱是「愛情摩天輪真實版」，不過警方呼籲，勿將影像再散播，否則有觸法之虞，全案將朝妨害風化罪嫌偵辦。

影片顯示，一名戴著口罩、身穿橘色背心及牛仔外套的年輕女子，在商場店家前閒晃，背景是在台中一處商場，畫面由另一名男子掌鏡。

▲畫面由一名男子掌鏡。（圖／截取自影片）

影片打上字幕，男子問「妳想要找什麼？」女子回「摩天輪！」隨後畫面便帶到該商場的摩天輪，接著轉入車廂內，2人用雨傘遮擋其他車廂的視線，女子拉下男方褲頭露出生殖器進行口交，女子再脫去衣物，2人以「老漢推車」的性愛體位性交，過程還拍攝海港風景，影片全長約3分鐘。

▲2人在摩天輪車廂內以「老漢推車」的體位性交，過程中還拍攝海港風景。（圖／截取自影片）

媒體問商場業者是否考慮提告，業者回覆目前正在進行內部討論。

台中港務警察總隊表示，目前還未接獲報案，但將調查拍攝者身分、目的，若查證有將影片上傳色情網站、或有營利行為，將涉及刑法234條「散布、播送或販賣猥褻影像」、235條「意圖使人觀覽，公然為猥褻之行為」，也呼籲民眾不要再將影片傳播。