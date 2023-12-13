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台東鳳梨釋迦恢復銷中「一貨櫃驗出蟲害」　防檢署籲恢復檢疫對談

▲▼農糧署澄清，中元普渡祭祀沒有忌諱祭拜的水果，都是以訛傳訛，而誠心誠意是最重要。（圖／農糧署提供）

▲台東鳳梨釋恢復輸銷中國，但1貨櫃被驗出蟲害須退運。示意圖。（圖／農糧署提供）

文／中央社

台東鳳梨釋迦首批恢復輸銷中國，其中1貨櫃被驗出蟲害須退運。防檢署今天表示，尚未接獲中國通知，若確認，會請台東縣府加強品管，防檢署檢疫抽驗將強化，並再呼籲中國恢復雙邊檢疫對談解決。

台東首批鳳梨釋迦5日恢復輸銷中國，農業部代理部長陳駿季當時接受聯訪時說，農業部防檢署絕對不會阻攔，會依照過往檢疫方法檢疫，至於這些果品是不是順利輸到中國，那是另外一件事，因為檢疫條件是否需要更改，農業部曾提出的新作為，得不到任何回應，並沒有跟中國相關單位經過正式確認。

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台東縣政府今天表示，首批重返中國市場的鳳梨釋迦被中國海關驗出蟲害，其中1貨櫃被檢出有害生物。農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華告訴中央社記者，迄今沒有在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」接獲中國正式通知，不了解相關內容，例如有害生物為何等。

她並說，國際農產貿易都要進行雙邊檢疫對談，目前不清楚中國關注、重視的是什麼，之前暫停輸入，農業部也提出新作為，但是沒有機會進行雙邊檢疫對談，因此還是要呼籲中國回歸「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」討論，才能針對問題解決，方是可行、長遠之道。

她也說，如果有接獲相關通知，將會內容提供給台東縣府了解，建議回溯產地到包裝場了解全程作業實況，並加強品管，落實之前地方政府已請專家學者協助研議的標準作業流程。

杜麗華補充，台東釋迦出口前須經防檢署執行檢疫，檢疫通過才會核發證明，而檢驗率已提高為一般的2倍，即通常每1001到1500箱抽驗7箱，這次抽驗14箱；必要時可以再提高檢驗率，甚至執行最嚴格的指定貨櫃檢驗，也就是說開櫃後搬出全數裝箱農產品，進行隨機抽驗，而非一般開櫃後，隨機抽驗前面的箱數。

中國大陸2021年9月20日起以介殼蟲為由，片面暫停台灣鳳梨釋迦輸入。防檢署說明，中國海關總署6月20日恢復台灣釋迦輸入，但是迄今沒有透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」提供輸入相關檢疫的規範，因此5日起受理業者申請輸出檢疫，採原本的做法辦理。

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