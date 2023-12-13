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妹子邀男友共浴沒鎖門！下秒聽開門「啊」一聲…嚇傻：被看光了

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO都會和男友一起洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

太糗了！一名女網友透露，平時去男友家都會一起洗澡，日前2人又相約共浴，男方比較晚進來，她就沒有鎖門，不料突然有人開門，「啊」一聲後又急忙退出去，她頓時背脊發涼，不知道究竟被誰看光了。而男友得知後，猜測可能是弟弟想要上廁所，也提醒她之後都要記得鎖門。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，平時去男友家都習慣一起洗澡，不過對方總是拖拖拉拉，男友家又是共用浴室，所以她習慣先鎖門，等對方進來時才開門，可是如果動作不夠快，對方有時候會碎念，「沒事鎖門幹嘛，故意不讓我進來哦？」日前2人又共浴，因為男友說馬上就進去，於是她沒有鎖門，並吩咐說「幫我拿大毛巾進來」。

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正當她洗到一半，聽到門被打開的聲音，以為是男友走進來，就問「你有記得拿毛巾嗎？」不過對方沒有回應，只有「啊」一聲就把門關上了，讓她瞬間背脊發涼，「想說剛剛那個是誰…？」很快地又有一人走進來，她睜眼確認是男友，便問「我叫你拿毛巾，幹嘛不理我直接走掉？」接著將剛剛的狀況敘述一遍，未料男友回應「我才剛來欸，你啥時說的？」並猜測可能是被弟弟撞見洗澡畫面，也叮囑，「以後去廁所要記得鎖門，家裡很多冒失鬼」。

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲原PO被看光光，覺得很糗。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

經過這次經驗後，原PO看到男友弟弟都覺得超糗，「但他家跟男生宿舍一樣，有弟弟有哥哥還有堂兄弟一起住，到底被誰看光我也不知道」。朋友則安慰，幸好當下沒有看清楚對方，否則可能會更尷尬。

文章曝光後，不少網友紛紛表示「好糗，還好不知道是誰，我不尷尬、尷尬的就是別人～」、「看完還是建議妳鎖門，萬一哪天是他爸誤開門怎麼辦」、「如果我是被罵冒失鬼的那個人，一定覺得無言，拜託這又不是他一個人的家，而且妳男友現在反過來說這種話，品行0分」、「要嘛一起進浴室，不要就乾脆鎖門，何必搞得大家難做人？」

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