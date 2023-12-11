陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

記者魏有德／綜合報導

江西新余一間養豬場為防範「非洲豬瘟」，規定內標註「洗完澡禁止穿內褲，經發現進行負面激勵，一次200元人民幣（約876元新台幣）。一名劉姓男子應聘住了一晚決定離職，他爆料稱，「廠內衣服（裡外都一樣）、鞋子都是共用共穿，意味著染上別人的病原微生物輕而易舉，不穿內褲個人私處得不到防護。」

▲江西一男子抱怨應聘養豬場飼養員，被要求進場後不得穿自己的內褲。（圖／翻攝星視頻）

《北京時間》影片顯示，當事人劉先生稱，自己體檢合格後就去了豬場，能理解豬場的封閉式管理，但到那裡才被告知不能帶任何自己的個人衣物進場，洗澡後也不能穿內褲，覺得有被冒犯到，「場內給的衣物都是別人穿過的髒衣服，自己不能接受不穿內褲就穿別人的衣物，在豬場住了一晚就離職了。」

劉先生將該養豬場規定稱為「變態要求」，洗澡後不能穿內褲，代表要真空和「佩奇（小豬）」相處三個月（封場），同時，場內衣服都是共用共穿，還透露接待人員說，「他們這是共產主義。」

▲大陸受「非洲豬瘟」疫情影響，養豬場有嚴格要求進場人員規範。（示意圖／CFP）

對此，該公司工作人員回應指，非洲豬瘟很嚴重，豬一旦得這種疾病傳染率強、死亡率高，因此，人進場前要洗澡消毒，洗完後不能穿自己之前的衣服，包含內褲。

工作人員強調，場裡備有一次性內褲和正常全新的內褲，以及專門在養殖場裡消毒過的衣服，「養殖行業最重要的資產就是種豬，不符合消毒標準，違反規定會有通報或罰款等懲罰措施。」

