　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲新政策！移民人數將砍半　學生、低技能工人拿簽證更難了

▲▼ 澳洲雪梨。（圖／路透）

▲澳洲是世界上勞動力最緊張的市場之一。圖為澳洲雪梨。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲政府11日宣布收緊對國際學生與低技能工人的簽證規定，預計未來2年的移民人數將砍半。依據新政策，國際學生將必須在英語考試中獲得更高的分數才能申請到簽證。

路透報導，澳洲2022年至2023年的淨移民數字達到創紀錄的51萬人，內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）表示，增加主要因素為國際學生。

歐尼爾表示，政府這項具有針對性的政策已給淨海外移民帶來壓力，這將會進一步促使移民數量下降。官方統計數據顯示，2024年至2025年、2025年至2026年的淨移民人數將會下降至25萬人左右，也就是與新冠疫情之前持平。

澳洲去年增加年度移民數量以協助企業招聘員工，填補新冠疫情大流行嚴格邊境管制後的短缺。然而如今外籍工人與學生突然大量湧進讓原本就已緊張的租賃市場面臨更多壓力，使得無家可歸的人越來越多。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）周末時提到，澳洲移民數量需要回到可持續的水平，更稱系統已經崩潰。依據雪梨晨驅報一項調查，有62%澳洲人認為澳洲的移民數量過高。

報導也提到，澳洲是世界上勞動力最緊張的市場之一，澳洲工黨政府一直在推動高技術工人的入境速度，為這些人取得永久居留權鋪路。這波新政策也將為高技能工人設立新的專業簽證，處理時間為一周，幫助企業在與其他發達經濟體的激烈競爭中招募延攬優秀移民。

ET快訊
陸官方開砲楊丞琳！　連發2文轟「好笑嗎？」
路牌警告「Google太狠了」　一堆駕駛都GG：血淚控訴
19歲女逆騎環快慘死　手機導航地點曝
快訊／山東號航母穿越台海中線　畫面曝光
陳玉珊爆婚變！老公帥如劉德華　曾熱吻王大陸惹惱尪
范瑋琪75歲媽媽過世　1年前剛送走爸爸...痛悼：辛苦了，好
快訊／路口闖紅燈　王義川道歉：收到罰單會去繳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

日女陳屍印尼旅館浴室！夫聞尖叫衝入　驚見「蓮蓬頭軟管」繞頸

電梯突上升！29歲工人「維修一半遭夾」爆血　受困4小時慘死

112歲阿嬤想結婚！擁7段婚姻子孫滿堂　宣布徵婚「我準備好了」

澳洲新政策！移民人數將砍半　學生、低技能工人拿簽證更難了

二房委屈曝「大老婆規定」！終身禁生小孩　1周只能陪睡2晚

世界人權宣言75周年「加薩還在打」　聯合國：人類什麼都沒學到

史上最誇張！印度議員酒廠抄出13億現金　40點鈔機算5天數不完

金正恩哭哭「真情流露」！　外媒誇讚：會哭的獨裁者很罕見

半夜醒來難入睡！睡眠專家親曝「秒睡絕招」　避免2件事

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

日女陳屍印尼旅館浴室！夫聞尖叫衝入　驚見「蓮蓬頭軟管」繞頸

電梯突上升！29歲工人「維修一半遭夾」爆血　受困4小時慘死

112歲阿嬤想結婚！擁7段婚姻子孫滿堂　宣布徵婚「我準備好了」

澳洲新政策！移民人數將砍半　學生、低技能工人拿簽證更難了

二房委屈曝「大老婆規定」！終身禁生小孩　1周只能陪睡2晚

世界人權宣言75周年「加薩還在打」　聯合國：人類什麼都沒學到

史上最誇張！印度議員酒廠抄出13億現金　40點鈔機算5天數不完

金正恩哭哭「真情流露」！　外媒誇讚：會哭的獨裁者很罕見

半夜醒來難入睡！睡眠專家親曝「秒睡絕招」　避免2件事

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

屋主在車道旁發現神秘包裹　湊上前看竟是12隻「新鮮溫體雞」

郭倍宏率眾繞高市府抗議被栽贓　簡煥宗反轟他不提總會長涉賄選

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

《闇影詩章 Worlds Beyond》明年夏季登場　繼承原作精神再添新要素

推案半年就蓋不下去！「新天龍國」出現爛尾樓　專家：這款建商別碰

惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

今年最後一波運勢出爐！「3生肖」財運大爆發　旺到擋不住

快訊／游錫堃不滿被偷換概念　「民選公職仰他國鼻息有廉恥？」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

高速公路撿到整袋黃金　專家鑑定結果大逆轉

正妹檢察官被爆15分鐘性愛片外流

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

女住戶家中廚房飄惡臭　報警才知鄰居成腐屍

比爾蓋茲記得所有員工車牌號碼！　本尊親口證實「都市傳說」

即／駐韓美軍F-16戰機墜海！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

阿根廷國庫空虛　新總統警告「電擊」救國家

麥當勞貴到吃不起！CEO曝好消息：漢堡加大

諾貝爾和平獎得主坐牢　兒女代母領獎

成功簽下大谷　道奇隊最後一刻才知

以色列攻勢　戰車駛入甘尤尼斯市中心

大谷翔平合約有多貴？　牛丼可吃2.17億碗

哈瑪斯：除非談判　否則以色列討不回任何人質

更多熱門

相關新聞

小1作業「哪單字不同」家長被考倒

小1作業「哪單字不同」家長被考倒

國外一位媽媽發文表示，她對於小學一年級女兒的作業感到困惑，想要聽聽看其他家長的見解。這道題目看似簡單，只是詢問「哪一個單字與其他的不同」，立刻吸引踴躍猜測，但是大部分人也被考倒了。

一堆人不來　新娘倒貼4萬怒討缺席費

一堆人不來　新娘倒貼4萬怒討缺席費

韓AS-21「紅蜘蛛」步兵戰車出口澳洲

韓AS-21「紅蜘蛛」步兵戰車出口澳洲

媽警告戀童癖出沒　真相曝光太傷人

媽警告戀童癖出沒　真相曝光太傷人

AV女優逛五金行　脫掉小褲褲藏架上

AV女優逛五金行　脫掉小褲褲藏架上

關鍵字：

國際學生簽證紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面