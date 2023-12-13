2024反賄選愛台灣公益桌曆上市　19位檢察官入鏡展現司法美學

▲最高檢察署發行2024公益桌曆 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導



最高檢察署為宣導國人反賄意識與決心，特別以「奉法者強則國強」為主題製作2024反賄選愛台灣公益桌曆，由全國各地檢署及司法官學院推薦19位檢察官搭配台灣在地時令12種花卉，以豐富的花卉及明亮活潑色調，展現本土司法美學，期盼透過這次公益桌曆發行傳達檢察官隨時與國人同在，凝聚民心，深化反賄選意識，守護台灣民主。

參與拍攝檢察官，分別是北檢牟芮君、林岫璁、陳品妤、蘇筠真、謝仁豪；新北粘鑫、吳姿穎；桃檢陳寧君、黃于庭、翟恆威、邱健盛、王海青；苗檢曾亭瑋；中檢趙維琦、侯詠琪；南檢署桑婕、雄檢王建中、尤彥傑；宜檢蔡明儒19位。

最高檢表示，這次彙整2023年最高檢察署製作「防制妨害選舉公正」宣導海報，以最儉約的方式，由同仁自行設計、撰稿、編排而成；而反賄選愛台灣公益桌曆，除展現檢察官堅持正義、守護司法價值外，整體設計重視台灣人文、傳統價值及兼顧國人使用習慣，標明24節氣，提醒國人主動適應自然變化。每月搭配台灣在地時令花卉，結合特色詩詞增添詩意，整體以色彩豐富的花卉及明亮活潑色調，展現本土司法美學，希望透過本次公益桌曆發行傳達檢察官隨時與國人同在，凝聚民心，深化反賄選意識，守護台灣民主。

參與拍攝的粘鑫檢察官表示：「18歲曾經參加過模特兒選拔，還好落選，現在才有機會擔任檢察官。擔任檢察官工作才一年半，就已經偵辦了三件國民法官案件，在辦案的過程中，深切的體會檢察官不論你多認真努力，都會有網友恣意批評，所以當檢察官不僅要耐得住寂寞，還要禁得起批評。」

陳品妤檢察官表示：「我們那期司法官受訓結業前十名有六名選擇擔任檢察官，當時還上了新聞，我就是其中一名，現在回想，當時的決定真的做的太對了。」、「這次的公益拍攝，我覺得更有新意，也更貼近年輕人。」、「之前偵辦毒品案件，要有氣場壓制被告犯罪氣焰，現在辦婦幼，感覺從強硬態度的執法者轉換對弱勢證人及小朋友的保護者角色，這也展現了檢察官工作的多元面向及挑戰。」

最高檢指出，2024反賄選愛台灣公益桌曆即日起將部分桌曆分發檢、警、調、廉、移等各機關作為反賄選宣傳之用，宣示「公益、團隊、選賢與能」決心！另歡迎國人至政府出版品展售門市或撥打最高檢察署洽購專線：（02）23167583，公益價格每本200元，價款撥入國庫。並同步推出電子月曆於最高檢察署全球資訊網供國人下載使用。

這次選舉查察特別著重境外勢力介入、選舉賭盤和假訊息等查察工作，歡迎國人勇於檢舉，檢舉專線：0800-024-099＃4，請國人一起打擊不法，守護民主，對於妨害選舉的不法情事，檢察機關將速查嚴辦，並適時澄清、積極溯源、防止擴散。