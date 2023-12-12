陸出手整治短影音亂象　掃蕩「人工智慧造假」

▲大陸發布關於開展「清朗．整治短視頻（短影片）訊息內容導向不良問題」專案行動。（示意圖／CFP）

文／中央社

中央網信辦今天發布，關於開展「清朗．整治短視頻（短影片）訊息內容導向不良問題」專案行動，整頓項目包括運用人工智慧造假等，預計將為期一個月。

中央網信辦表示，這次的專案行動鎖定上傳至網路的短影音，主要分為「短影片傳播假訊息問題」、「短影片展示不當行為問題」和「短片傳播錯誤觀念問題」共3大領域。

針對短影片傳播假訊息問題，將整頓藉技術生成的虛假短影音，也就是以人工智慧生成假短片，還有擺拍製作虛假短影片，意圖消費大眾同情心和故意製造恐慌，以及罔顧事實竄改、造假官方發布的資訊或斷章取義等。

至於短影片展示不當行為問題，涵蓋發布「色情擦邊」與打造低俗人設刻意扮醜的片段以吸引流量，網紅惡意行銷，以及散播自殺自殘、虐待動物、展示高空跑酷、極速飆車等危險影片。

而短片傳播錯誤觀念問題，指涉挑戰大眾認知底線，如散播錯誤婚戀觀，故意製造性別對立等，以及傳播錯誤價值導向，鼓吹不擇手段與消極厭世，傳播炫富拜金、奢靡享樂等。

中央網信辦另詳述加強短視訊平台管理的辦法，首先是優化推薦機制，防止片面以點讚率、轉送率等量化指標分配流量，解決短視訊平台審核機制不規範與審核標準不全面，並防止審核簡化及人工複審徒具形式。

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。